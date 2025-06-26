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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: 'Sosyal yardım verileri neden gizleniyor'

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı boyunca aylık sosyal yardım verilerini kamuoyuyla paylaşmamasını Meclis gündemine taşıdı.

Haber Merkezi
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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: 'Sosyal yardım verileri neden gizleniyor'
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ANKARA (EKONOMİ)

Ateş, “2025 yılında yoksullukla mücadeleye ayrılan kaynak 2024 yılına göre, sadece yüzde 6,7 artırıldı. Enflasyon yoksullukla mücadeleyi de vurdu” dedi.

Ateş, “2024 yılında 205 milyar lira kaynak ayrılan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma ödeneği, 2025 bütçesinde sadece 219 milyar liraya çıkarıldı. Enflasyona ezdirilen bu kaynak, kime nasıl harcanıyor, hiçbir bilgi yok. Sosyal yardım verileri gizleniyorsa, ortada gizlenmek istenen büyük bir gerçek var demektir. Yoksullukla mücadeleye karartma uygulanıyor” dedi.

Bakanlığın geçmiş yıllarda aylık olarak paylaştığı sosyal yardım istatistiklerinin 2025 yılında açıklanmadığına dikkat çeken Ateş, şöyle konuştu:
“ 2025 bütçesinde sosyal yardım ödeneği sadece yüzde 6,7 artırıldı. Enflasyonun yüzde 30’lara dayandığı bir ortamda bu artış, aslında bir kısıntıdır. Şimdi veriler de paylaşılmıyor. Bakanlık neyi saklıyor? Yoksulluğun üstünü örtmekle yoksulluk bitmez. Sosyal yardım verileri; yoksulluğun boyutunu, yardımın etkinliğini ve kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını gösterir. Bu veriler açıklanmıyorsa, sosyal devlet görevini yapmıyor demektir. Aile Bakanlığı bu suskunluğu derhal bozmalı. Kamu kaynağı halkındır. Sosyal yardımlar da onun en doğrudan hakkıdır. Bu hak, saklanamaz, görmezden gelinemez. Aile Bakanlığı bu verileri karartarak siyasi sorumluluktan kaçamaz. Halk gerçeği bilmeli, çünkü bu ülkenin yoksulluğunu ancak şeffaflıkla aşabiliriz.”

Ateş, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:
“Bakanlık 2025 yılında sosyal yardım verilerini neden açıklamamaktadır? Aylık paylaşım uygulamasına tekrar dönülmesi planlanmakta mıdır? 2025’in ilk 6 ayında kaç kişi ya da hane sosyal yardımlardan yararlandı? Yardım alan hane başına düşen destek tutarı reel olarak arttı mı? Yüzde 6,7’lik bütçe artışı hangi gerekçeyle bu kadar düşük tutuldu? Enflasyon altında ezilen sosyal yardım alanlar için yeni bir düzenleme yapılacak mı?”

 

 

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