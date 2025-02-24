Çiçekler don yedi, seralar buz kesti!

AHMET YİĞİT / MERSİN

Mersin’de son günlerde yaşanan ani sıcaklık düşüşü ve don olayları tarımsal üretime büyük zarar verdi. Günlerce mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bir anda yerini sert soğuklara bırakınca, çiçek açan ağaçlar dondu, fideler ve seralar büyük ölçüde zarar gördü. Mersin’de hava sıcaklığı sahile yakın kesimlerde bile eksi derecelere düşünce tarım alanlarında don nöbeti başladı. Ekili alanlarını korumak için ateş yakan üreticiler, bütün çabalarına rağmen ürünlerini kurtaramadı. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, yaşanan ani hava değişiminin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, “Bu durum çiftçimizin büyük emekler vererek yetiştirdiği ürünlerde ciddi kayıplara yol açtı. Sert çekirdekli meyve bahçeleri başta olmak üzere açıktaki meyve ağaçlarının neredeyse tamamı don nedeniyle büyük zarar gördü. Ayrıca seralarda ve açık alanlarda yetiştirilen fideler yanarak kullanılamaz hale geldi, seralardaki ürünlerin yüzde 50’si soğuklardan dolayı yandı” dedi.

Sigorta kapsamı genişletilmeli

Musa Yılmaz, iklim değişikliğiyle birlikte bu tür ani hava dalgalanmalarının daha sık yaşanabileceğini vurgulayarak, çiftçilerin korunması için önlemler alınması gerektiğini belirtti. “Üreticilerimizin bu tür risklere karşı hazırlıklı olabilmesi için erken uyarı sistemleri daha etkin kullanılmalı. Don olaylarına karşı ısıtıcı sistemler, sisleme ve sulama yöntemleri gibi tedbirler teşvik edilmeli. Ayrıca devlet destekli tarım sigortalarının kapsamı genişletilmeli” diye konuştu. Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için destek çağrısında bulunan Yılmaz, ilgili kurumların üreticilere yönelik acil destek paketleri hazırlaması gerektiğini söyledi. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından, iklim değişikliğine karşı dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi ve bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Yaşanan don olayının Mersin’deki tarımsal üretime etkilerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, çiftçiler ise zararlarını en aza indirmek için yetkililerden destek bekliyor. Mersin’de avokado, muz, ejder meyvesi ve mango gibi meyve bahçelerinde ağaçlar soğuklardan dolayı zarar gördü. Özellikle rakımı 300 metrenin üstünde yer alan kesimlerde ağaçlar meyve vermeyecek kadar zarar gördü.

Çilekte kayıp yüzde 40

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bölgede etkili olan soğuk hava ve don olayının seralarda ve açık alandaki tarım ürünlerine zarar verdiğini açıkladı. Gümüş, zararın boyutlarının önümüzdeki birkaç gün içinde netleşeceğini belirtirken, özellikle çilek üreticilerinin büyük kayıplar yaşadığını ifade etti. Yaklaşık 20 bin dönüm alanda ekili çilek ürünlerinde ciddi hasar meydana geldiğini belirten Gümüş, meyve ve çiçeklerin yaklaşık yüzde 40’ının soğuk hava nedeniyle yandığını söyledi. Üreticiler, yaşanan bu kayıpların verimi olumsuz etkileyeceğinden endişe ederken, yetkililerden destek bekliyor.

Seralarda don nöbeti

Sahile yakın kesimlerde bile hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte, üreticiler seralarda don nöbeti tutuyor. Hava sıcaklığını 3 derecenin üstünde tutmaya çalışan üreticiler, seralarda soba yakarak aşırı soğuklardan korunmaya çalışıyor. Isıtma sistemi bulunmayan seralarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Serasında don nöbeti tutan üretici Ahmet Doğan, “Soğuğa karşı seralarımıza korumak için kurmuş olduğumuz sobalarımızı yaktık. Bugün sanırım sabaha kadar hava sıcaklığı düşük olması sebebiyle don nöbeti tutacağız. 1 yıldır üretmeye çalıştığımız ürünlerimizin zarar görmemesi adına her yıl, kış aylarında bu nöbetleri tutuyoruz” dedi.