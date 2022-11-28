Çiftçiye mazot, gübre desteğinde komisyon engeli

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ziraat Bankası tarafından kullandırılan faizsiz krediden yüzde 1,5 kesinti yapılması çiftçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Devletin bu yıla ait buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltike verilen mazot-gübre için karta yatırılan desteklemenin sadece belli yerlerde geçmesinin çiftçiye engel teşkil ettiğini belirten sektör temsilcileri, çiftçilerin yarısının komisyonu göze alarak kartı kullandıklarını, diğer yarısının ise mart ayında hesaba geçmesini beklediği aktarılıyor. Sektör temsilcileri, desteklemenin 5 ay öne çekmesine iyi olduğunu ama kartla ödeme yapılmasının sorun oluşturduğunu ve çiftçilerin rahat hareket etmesini engellediği ifade ediliyor.

“Nakit ödenmesi halinde çiftçi daha uygun fiyatlarla ürün alabilir”

Desteklemenin karta yatırılmasından dolayı kullanıldığında komisyon kesildiğini belirten Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bunun bankaya nakit de yatsa karta da yatsa belli bir oranda komisyon alındığını ancak söz konusu oranının yüzde 1,5 oranında olmadığını söyledi.

Daha önce verilen desteklemelerde komisyon oranının daha düşük olduğunu kaydeden Doğru, “Desteklemenin karta yüklenmiş olması ve erken ödenmiş olması iyi bir şey ama her yerde geçmeyecekse bunun kullanımın çok düşük olacak. Desteklemenin nakit yapılmasında çok daha büyük fayda vardı. Bu kart sisteminin bazı sorunları olacak gibi duruyor. Hem çiftçiye kullanım rahatlığı vermeyecek, alışık olduğu gübre ve mazot bayisinden alım yapmayacak. Çiftçilerden bize gelen şikayetler bunun nakit olarak ödemesinin daha iyi olduğunu söyleniyor. Bu destek miktarı çiftçinin tüm ihtiyacını karşılamaz, yüzde 10-15’ni ancak karşılar. Destek, çiftçinin mazotuna gübresine finansal katkı adı altında veriliyor ama illaki bu iki ürünü alacaksın diye bir şart yok. Desteğin kartla verilmesi ve gübremazot alacaksın bununla demek biraz çiftçiyi bağlamış oldu. Eskiden olduğu gibi ama erken ödenerek nakit verilmesini biz daha cazip daha uygun görüyoruz” dedi.

Diğer yandan eskiden olduğu gibi desteklemenin nakit ve erken ödenmesinin daha iyi olacağını belirten Doğru, nakit verilmesi halinde çiftçi daha uygun fiyatlarla ürün alma imkanının olduğunu vurguladı.

Çiftçilerin yarısı paranın hesaba geçmesini bekliyor

Verilen desteklerden yüzde 1,5 oranında komisyonun bankanın kredi kullandırması adı altında kesildiğini dile getiren Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, Ziraat Bankası’nın mart ayında ödemesi gereken desteklemenin 5 ay erkene alarak faizsiz olacak şekilde destekleme miktarı kadar kredi kullandırıldığını söyledi.

Bankada kartına tanımlanan desteklemenin mazot ve gübrede kullanılabildiğini, nakit kullanılmadığına vurgu yapan İpar, “Mazot ve gübre alımlarında bazı bayiler komisyon keserken, bazıları da kesmiyor. Normalde bayiler pos makinesi kullanmasından dolayı kesme zorunluluğu var. Erken almak isteyenler kredi olarak kullanacak ve bu komisyonu da kabullenecek. Çiftçi mazot ve gübre almak zorunda, başka şansı yok, çünkü şu an ekim dönemine girdik. Bölgede de yağmurlar yeni yeni başladı ve ekime başladı. Arazilerin yüzde 50’si ekilmemiş durumda” dedi.