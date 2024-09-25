Çin Merkez Bankası (PBOC) orta vadeli faiz oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası (PBOC), zayıflayan ekonomiyi desteklemek amacıyla bankalara verdiği orta vadeli kredilerin faiz oranını düşürdü. Bu adım, Pekin’in bir gün önce açıkladığı geniş çaplı politika gevşetme önlemleriyle uyumlu olarak gerçekleştirildi.

Faiz oranı yüzde 2.00’ye indirildi

CNBC-e'nin haberine göre, Çin Halk Bankası, bazı finansal kuruluşlara verilen 300 milyar yuan (42.66 milyar dolar) değerindeki bir yıllık orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını yüzde 2.30'dan yüzde 2.00'ye indirdi. Çarşamba günü yapılan işlemde teklif oranları yüzde 1.90 ile yüzde 2.30 arasında değişirken, MLF kredilerinin toplam bakiyesi şu anda 6.878 trilyon yuan seviyesinde bulunuyor. Bu ay içinde 591 milyar yuan değerinde MLF kredisi vadesini doldurdu.

Pekin’den büyük teşvik paketi

Salı günü Pekin, ekonomiyi deflasyonist durgunluktan kurtarmak ve hükümetin büyüme hedeflerine geri döndürmek amacıyla pandemiden bu yana en büyük teşvik paketini açıkladı. OCBC Bankası döviz ve faiz stratejisi başkanı Frances Cheung, PBOC’nin zorunlu karşılık oranını (RRR) 50 baz puan indirme planına atıfta bulunarak, kısmi kredi yenilemenin sürpriz olmadığını belirtti.

Yeni faiz indirimi beklentisi

Cheung, dördüncü çeyrekte ağır MLF vade dolumları göz önüne alındığında, yıl sonundan önce başka bir RRR indirimi için fırsat penceresinin açık olduğunu ifade etti. Ayrıca, PBOC'nin en yüksek ve en düşük teklifleri açıklamasının, "bu mekanizmayı talep odaklı hale getirme ve MLF oranının politika rehberi olarak rolünü azaltma niyetini" yansıttığını belirtti.

Ekstra likidite enjeksiyonu

Aynı gün, PBOC, 14 günlük ters repo yoluyla 196,5 milyar yuan daha enjekte etti ve faiz oranını önceki işlemde olduğu gibi yüzde 1,85 seviyesinde sabit tuttu. Bu adımlar, Çin Merkez Bankası’nın ekonomiyi canlandırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.