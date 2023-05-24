“Çin’in Denizli tekstiline ilgisi artıyor, işbirliği yapmalıyız”

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Doğan Değirmenci, Denizli tekstil sektörüne artan Çin ilgisinin Hometex Fuarı’nda doruğa çıktığını belirterek, Çinlilerin önümüzdeki süreçte satın alma teklifleriyle Denizli firmalarının kapısını çalacağını söyledi. Değirmenci, “Ancak, firma sahiplerinin bu potansiyelin farkına varmaları gerektiğini vurgulamak istiyorum Firma sahiplerine hisse satışı değil, joint venture modelini benimsemeleri çağrısında bulunuyorum. İşbirlikleriyle beraber onların hammadde ve işgücü fırsatlarını bizim tasarım, Ar-Ge çalışmalarımız ve marka değerlerimizle beraber şirketlerini maksimum bir şekilde verimli hale getirmesini talep ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin jeopolitik riskler altında küreselleşme sürecinde bölgesel cazibe merkezi olduğunu kaydeden Doğan Değirmenci, “Ülkemiz, 3 saatlik mesafede 19 trilyon dolarlık bir ekonominin içerisinde. İmalat sanayinde de Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha gelişmiş bir yapımız var. Güçlü bir bankacılık sistemimiz bölgede üretim merkezi haline getirebiliyor. Bu potansiyelin farkındalığını Hometex fuar ziyaretlerinde hem katılımcı hem de ziyaretçi yönünden görebiliyoruz” dedi.

Fuar ziyaretçilerinde Rus ve Ortadoğu ülke temsilcilerinin ağır bastığını, 11. holün tamamını Çin, Pakistanlı firma katılımcılarından oluştuğunu kaydeden Değirmenci, “Yaptığımız temaslarda Çinli şirketlerin Denizli’den ev tekstili ile yol alan firmalarla ilgilendikleri, satın alma niyetlerinin oldukları dile getirildi. Ülkemizin, Denizli’nin bu potansiyelini artık Uzakdoğu, Çin öngörmüş durumda. Çünkü küreselleşen dünyada artık Amerika ile yaşanan ticaret savaşlarında Çin’e bir kota gelebilir. Bunu aşabilmek adına hem Avrupa, hem de Amerika pazarına Türkiye üzerinden bir yatırım fırsatı olacak” diye konuştu.

STK kanalları ile Denizli ve Bursa’da önümüzdeki 6 ay içinde açılmasını beklediği fahri konsolosluklar aracılığıyla bu taleplerin somutlaşmasını beklediğini vurgulayan Doğan Değirmenci, devamında sanayici-ihracatçının kur baskısına karşı savunmasız kaldığını söyledi. Değirmenci, ayrıca kurlardaki aşırı baskının diğer ülkelerdeki rekabetçi koşullarımızı kaybetmeye neden olmaya başladığını ifade ederken finansmana erişim ve kredi daralmasının tüm hızıyla devam etmesi karşısında piyasada yaşanan nakit sıkışıklığının özellikle KOBİ’lerin yaşamını riske attığına dikkat çekti.

HEDEF ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ OLMALI

En büyük gücü girişimci ruh olan BASİAD’ı oluşturan temel değerlerin liyakat, bilgi, beceri ve ileri gör görüşlülük olduğunu belirterek, bu değerle değerler ışığında yola devam edeceklerini kaydeden Doğan Değirmenci, “Cu “Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten s sonra iş dünyası adil ve güvenilir bir çalışma ortamını talep ediyor. Girişimcilik ruhumuzun ise en büyük ve en önemli silahımız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye ekonomisi sadece kur enflasyon faiz kelimelerine sıkıştırılmamalıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında maalesef ülkemiz orta gelir tuzağından çıkamayan bir ülke konumunda. Katma değerli üretim için sektörel teşvik modeli ile orta gelir tuzağından çıkabilme ümidimiz var. BASİAD olarak bunu talep ediyoruz. Türkiye’nin bölgesel cazibe merkezi olarak dünya ticaretinden aldığı payı yükseltmek, en büyük hedefi olmalı” dedi.