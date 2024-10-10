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Coca-Cola’ya zam geliyor! Tarih belli oldu: İşte zamlı kola fiyatları

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola grubuna ait içeceklere zam geleceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Coca-Cola’ya zam geliyor! Tarih belli oldu: İşte zamlı kola fiyatları
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola grubuna gelen yeni zammı sosyal medya hesabından duyurdu.

Dündar’ın paylaştığı fiyat tarifesine göre, 2.5 litre kolanın fiyatı 60 liraya yükseldi.

Dündar, zamlı tarifenin 22 Ekim Salı günü itibarıyla geçerli olacağını bildirdi.

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