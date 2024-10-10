Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan erken seçim açıklaması: İlk kez size söylüyorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Habertürk TV'den Eren Eğilmez'in sorularını yanıtlaDI ve gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

"Benim düşüncem nettir, ilk kez size söylüyorum"

Uçum erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın yöneticileri de açıkladı. 2028'de erken seçim yok. Benim düşüncem nettir, ilk kez size söylüyorum. 'Cumhurbaşkanı böyle bir karar alır mı?' diye sormak abes olur. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ikinci dönemi, neden böyle bir karar alsın. Hizmet etme imkanını niye kısıtlasın. Son ana kadar hizmet etmek ister." dedi.

"Bir 5 yıl daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birikiminden Türkiye'nin faydalanması için adaylık yolunun açılması gerekir"

Uçum "Dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar tecrübesi, dünya siyasetinde etkili olan bir başka lider yok. Bir 5 yıl daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birikiminden Türkiye'nin faydalanması için adaylık yolunun açılması gerekir. Kişisel düşüncem bu..." ifadelerini kullandı.