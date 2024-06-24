Cookshop'tan 100 şube ve 100 milyon dolar ciro hedefi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2008'den bu yana hizmet veren şirket, yeni organizasyon yapısıyla tamamen kendi sahipliği ve yönetiminde olacak 100 şube hedefini açıkladı.

Cookshop markasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kazancı, yaptıkları araştırmaya göre Türkiye'de yeme-içme sektörünün 2026'ya kadar yıllık ortalama yüzde 40 oranında büyüyeceğini belirtti. Kazancı, "Yeni organizasyon yapımız ve güçlü işbirliklerimizle Cookshop markası için sinerji yaratacak, sektörün büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek liderliğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimiz kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde ciromuzu 100 milyon dolar seviyesine yükseltecek, globalleşme stratejimiz doğrultusunda yurt dışı şube sayımızı artırarak portföy ve gelir çeşitliliği yaratacağız." diye konuştu.