Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyon tek haneli seviyelere inene kadar mücadele sürecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025'e ait enflasyon verilerini paylaştı. Mart ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2,46 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 seviyesine düşüş gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. X hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programının ana hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, enflasyon tek haneli seviyelere inene kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Haziran 2024’te başlatılan dezenflasyon sürecinin Mart 2025 itibariyle devam ettiğini ifade eden Yılmaz, yıllık enflasyonun yüzde 38,1 seviyesine düştüğünü belirtti. Yılmaz, bu süreçte Ramazan ayı etkisiyle gıda fiyatlarının aylık enflasyona 1,2 puan katkı sağladığını, ancak hizmet enflasyonundaki yüksek seviyenin azalmakta olduğunu da ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın X hesabından yaptığı değerlendirme şu şekilde;

"Ekonomi programımızın temel önceliği enflasyonu düşürmektir.

Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile, bütüncül bir çerçeveye sahip programımızı başarıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Geçen yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, Mart ayında da etkisini sürdürerek, 10 aydır kesintisiz olarak devam ediyor.

Tüketici enflasyonu Mart ayında yıllık yüzde 38,1 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı Haziran ayından bu yana 37,4 puanlık bir düşüş gösterdi.

Aylık bazda enflasyonda 1,2 puanla en önemli paya sahip gıda fiyatlarında, Ramazan ayının etkisi görülmektedir.

Hizmet enflasyonundaki katılığın kırılması devam etmekte ve hizmet enflasyonu oranında düşüş sürmektedir.



Yurt içi üretici fiyatlarının da artış hızının bir önceki aya göre azalması ve yıllık üretici enflasyonunun yüzde 23,5 seviyesine gerilemesi, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların giderek hafiflediğini göstermektedir.



Enflasyonu düşürürken aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiren, verimliliği artıran, üretken kapasiteyi genişleten, ihracat odaklı bir makroekonomik çerçeveyle dengeli büyümeyi ve istihdam artışını amaçlıyoruz.

Beklentilerin sağlıklı yönetimi ve enflasyonla mücadelede başarılı olmak adına, para ve maliye politikalarımızı etkin şekilde koordine etmeye devam ediyoruz.

Dönemsel gelişmeler kısa süreli olumlu veya olumsuz etkiler yapabilir. Aslolan ise programın ana çerçevesi ve istikametidir. Son dönemde görüldüğü üzere, kısa dönemli etkilere yönelik olarak kurumlarımız gerekli tedbirleri hızla alma kapasitesine sahiptir.

Güçlü ve istikrarlı bir ekonomi, kapsayıcı sosyal politikalar için koordinasyon içinde ve tüm paydaşlarla istişare ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Enflasyonun çok daha düşük oranlara gerilediği bir ortamda; istikrar içinde büyümeyi ve sosyal refahı artırmayı hedefliyoruz.

Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."