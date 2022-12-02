Dağ Holding Avrupa’ya açılıyor

Leyla İLHAN

Yeni hedefl eri hakkında bilgi veren Dağ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Dağ, 2009’da Konya’dan İstanbul’a açılan firmalarının, 2019 yılında ise uluslararası yatırımcı firma olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Bu amaçla Rusya ve Ortadoğu yerine Avrupa pazarına odaklandıklarını dile getiren Dağ, “Çünkü bu pazarlarda kazanç iyi olsa da yasal haklar kısıtlı olduğundan risk almadık. Almanya, İngiltere, Danimarka gibi güvenli ve prestijli pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Konut üretimi ve ticari üniteler yapabiliriz. Bu amaçla 2023 yılında çalışmalarımıza başlayacağız. Çünkü Avrupa’daki firmalar artan faizden dolayı konut üretmeye çekiniyorlar. Ayrıca biz onların yapamadıklarını yapabiliriz” diye konuştu.

Avrupa’da arazi avantajlı

Avrupa’da arazinin inşaat maliyetinin yüzde 15’ini oluşturduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 60’lara kadar çıkabildiğinin altını çizen Dağ, “Danimarka’da Kopehang bölgesinde, Almanya’da ise Münih, Stuttgart, Berlin ve Frankurt’a odaklanacağız. Şu an için Danimarka’da iki büyük belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu noktalarda 2023 yılında planlanmak üzere arsa maliyeti 150 milyon Euro olan bir yatırım hedefimiz var” dedi.

Türkiye’deki projelerinden belli bir kaynak aktararak bu projeleri yapacaklarını anlatan Doğan Dağ, ayrıca Avrupa’da yüzde 20 özkaynak ortaya koyduktan sonra kredi ve çeşitli fonlardan destek alma imkanı olduğunu belirtti. Dağ, bu pazarlardaki projeler için 5 yılda 3 milyar Euro’luk kaynak ayırabileceklerini söyledi.

İstanbul’da iki yeni projeye başlıyor Dağ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dağ ise Türkiye’de yapacaklarını yeni projeler hakkında bilgi verdi. Halen taahhüt işleriyle beraber Türkiye’de 18 noktada inşaat şantiyelerinin devam ettiğini kaydeden Dağ, “2021 yılında Konya’da başladığımız 180 konutluk bir projemiz mevcut. Yine 2021 yılında Ispartakule’de 500 konuttan oluşan bir projemizi satışa sunduk. Her iki projede de satış oranı yüzde 55 oranında. Yap-sat olarak 2.5 milyarlık bir yatırım bedeli, taahhüt işlerinde ise 2.5 milyar TL’lik çalışmalarımız mevcut” dedi. Bu yılın en büyük yatırımını Emlak Konut’la Firuzköy’de Küçükçekmece Gölü’nün hemen yanına konumlandıracakları söyleyen Dağ, “1 milyon metrekarelik 3 etaplı Yeni Semtin ilk etabının 1. kısım ihalesini aldık. Burada özkaynaklarımızla Tual Gölyaka adıyla 600 konut ve 19 villadan oluşan projeye başlayacağız. 5 milyar 115 milyon TL hasılat bedeli taşıyan projede Emlak Konut’a 1 milyar 790 milyon TL taahhüt ettik” dedi.

Dağ ayrıca, kasım ayında EPP’nin (Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi) İstanbul Sancaktepe – Samandıra Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesine, 1 milyar 682 milyon TL ile en yüksek teklifi vererek kazandıklarını söyledi.