Değerli metallerde bahisler açıldı

EVRİM KÜÇÜK

Küresel jeopolitik tansiyon, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı korkusu ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 59 yükselerek ons başına 4.177 dolar ile yeni bir zirve yaptı. Gümüş ise 53 doların üzerine çıkarak tarihi seviyelerini tazeledi.

Şimdi yatırımcılar bu dikey hareketin nereye kadar devam edeceğini merak ediyor. Uzmanlara göre yakın vadede aşırı alımlarını yarattığı riskle karşı karşıya olsa da, altındaki yükseliş eğilimi uzun vadeli bir trendi yansıtıyor. Piyasalarda 2026’ya kadar uzanan daha yapısal bir boğa piyasasının temelleri atılıyor. Faiz indirim beklentileriyle zayıflayan dolar, güvenli liman talebinin en büyük destekleyicisi konumunda.

Yükselişi destekleyen faktörler

Faiz indirimi beklentileri: Piyasalar Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık indirimleri neredeyse fiyatladı.

ABD-Çin gerilimi: Ticaret savaşının yeniden alevlenmesi, yatırımcıyı sert varlıklara yöneltiyor.

ETF girişleri: Altın ETF varlıkları üst üste ikinci seansta 8,5 koz artarak 97,5 moz’a ulaştı.

Merkez bankası alımları: Altın talebini beş kat artıran rezerv alımları, fiyatlara güçlü destek veriyor.

Dolarizasyon karşıtı politika: Uluslararası ticaret ve rezervlerde ABD dolarından daha fazla uzaklaşma, alternatif değer saklama araçlarına olan talebi artırabilir.

Gümüşte arz sıkışıklığı: Madencilik üretimi yavaşlarken endüstriyel talep artıyor.

Yeni teknoloji etkisi: Gümüş, yapay zekâ ve yarı iletken teknolojilerinde kritik girdi olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında 6.000 dolar beklentisi güçleniyor

Bu faktörler piyasaların yakından takip ettiği finans kuruluşlarının altın fiyatlarına yönelik 2026 tahminlerini yukarı itmesine neden oluyor. Analistler, yeni boğa piyasasının 6.000 dolar seviyesini de görünür hale getirdiğini belirtiyor.

6.000 dolar senaryosu masada: BofA Baş Stratejisti Michael Hartnett, “Önceki altın boğa piyasalarında fiyatlar yaklaşık dört yılda %300 arttı. Aynı model tekrar ederse altın 2026 baharında 6.000 dolar/ons seviyesine ulaşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

5.000 dolar eşiği aşılabilir: Bank of America’dan başka bir rapor ve Societe Generale analistleri, altının 2026 yılı sonuna kadar 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Standard Chartered 2026 ortalama tahminini 4.488 dolara yükseltti.

Goldman Sachs, güçlü ETF girişleri ve merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek fiyat tahminini 4.900 dolar/ons seviyesine revize etti. Banka, 2022’den bu yana merkez bankalarının altın alımlarının yaklaşık 5 kat arttığını vurguladı.

Citigroup, 2026’nın 4. çeyreğine kadar fiyatların jeopolitik gerilim ve para politikalarının desteğiyle 4.300 doları test edeceğini tahmin ediyor.

ING, altın tahminini 2026 için ortalama 4.150 dolar/ons seviyesine revize ederken, kısa vadede ortalama fiyat beklentisini 4.000 dolar olarak koruyor.

Teknik analistler, 3.850 dolar seviyesinin güçlü bir destek haline geldiğine dikkat çekerek, fiyat momentumunun sürdüğünü belirtiyor. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi de bu görünümü destekliyor. Federal Reserve Bank of Philadelphia Başkanı Anna Paulson’ın açıklamaları sonrasında piyasalar Ekim ve Aralık aylarında faiz indirimi olasılığını sırasıyla yüzde 97 ve yüzde 90 olarak fiyatladı.

Gümüşte 100 dolar senaryosu

Faiz indirimleri, ABD-Çin gerilimi ve jeopolitik riskler, gümüş piyasasında da rekor beklentilerini artırıyor. Bank of America, 2026 için ortalama gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons, hedef fiyatını ise 65 dolar/ons olarak açıkladı.

BNP Paribas analisti Philippe Gijsels, gümüşün “güvenli liman” özelliğiyle 2026 sonuna kadar 100 dolar/ons seviyesine ulaşmasının “kesinlikle mümkün” olduğunu söyledi.

Gümüş fiyatları birçok para birimi cinsinden tarihi zirvesini yenilerken, Londra piyasasında aylık kiralama oranı yüzde 19’a yükselerek tipik seviyelerin üç katına çıktı. Bu tablo, piyasada bir sıkışmayı işaret ediyor.

Uzmanlar, gümüşün güvenli liman statüsünün yanı sıra yapay zekâ, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji sektörlerinde artan kullanımıyla desteklendiğini vurguluyor. Shanghai Metal Market verilerine göre, küresel gümüş madeni arzı 2020’den bu yana yıllık ortalama %0,9 azalırken, endüstriyel tüketim hızla artıyor. Bu arz açığı, fiyatların yüksek kalmasına neden oluyor.

“Aşırı Alım Bölgesindeyiz” uyarısı

Altın, gümüş, platin ve paladyum teknik olarak aşırı alım bölgesinde. 200 günlük ortalamanın yüzde 20 üzerine çıkan fiyatlar, tarihsel olarak düzeltme dönemlerini tetiklemişti. Uzmanlar kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkin çağrısı yapıyor. Zira 200 günlük hareketli ortalamadan aşırı seviyede aşılması piyasaların gerildiğinin sinyalini veriyor.

Böyle bir ayrışmanın son örneği, COVID-19 sonrası patlama döneminde meydana geldi ve fiyat zirveye ulaştıktan sonraki iki ayda yüzde 27 düştü.

Gümüş, uyarı sinyalleri veren tek değerli metal değil. Altın, platin ve paladyum da 200 günlük hareketli ortalamalarının çok ötesine uzanan aşırı alım bölgesine girdi. Altın şu anda uzun vadeli trendinin yaklaşık yüzde 20 üzerinde işlem görürken, platin son iki haftadır bu eşiğin üzerinde tutunuyor. Paladyumun son dönemdeki yükselişi de geçen hafta onu benzer bir bölgeye itti.

Yükselişi baskılayabilecek riskler

Hisse senedi piyasalarında güçlü toparlanma, güvenli liman talebini geçici olarak zayıflatabilir.

Fed’in faiz indirimi beklentilerinde bir gecikme veya politika değişikliği.

Teknik aşırı alım sinyalleri: RSI göstergeleri uzun süredir yüksek bölgede.

Tarihsel düzeltme eğilimleri, örneğin daha önceki hareketlere bakıldığında gümüşte zirve sonrası iki ay içinde yüzde 27 geri çekilme yaşanmıştı.

Platinde istikamet 1.700 dolar

Platin, ons başına 1.665 dolarla 12 yılın zirvesine yaklaşırken yılbaşından bu yana yüzde 87 prim yaptı. ABD-Çin gerilimi, arz açığı ve otomotiv sektörü talebi yükselişi destekliyor. ABD ve Çin’in arasındaki gerilim güvenli liman talebini artırınca platin de kazanç sağladı.

Platin, altınla fiyat farkı daralırken lüks mücevherlerdeki payını geri kazanıyor. Benzinli araç katalizörleri, petrol rafinasyonu ve kimyasallardaki endüstriyel talep güçlü kalmaya devam ediyor. Arz yönlü baskılar devam ediyor ve piyasa üst üste üçüncü yıl açık vermeye hazırlanıyor.

Paladyum da güvenli liman ilgisiyle 1.520 dolar/ons sınırını aşarak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık kazancı %27 ile diğer kıymetli metallerin üzerine çıktı. Yılbaşından bu yana primi %72 olarak gerçekleşti. Hibrit araç üretimindeki büyüme kısa vadeli talebi artırıyor.