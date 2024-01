DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanlığına Mehmet Yılmaz seçildi

Takip Et

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanlığına, TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz seçildi.

Yılmaz aynı zamanda; Altın Madencileri Derneği Başkanlığı, Türkiye Madenciler Derneği Başkan Yardımcılığı ve Maden Platformu Sözcülüğü görevlerini de yürütüyor.

Başkanlık döneminde Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret hacmini büyütmeyi hedeflediklerini belirten Mehmet Yılmaz, “Türkiye ve Kanada arasında birbirini tamamlayacak çok sayıda çalışma ve proje var. İlişkilerimizi daha da sağlamlaştıracağımız, daha çok iş birliği içerisinde olacağımız bir döneme giriyoruz” dedi.

Öncelikli sorumluluklarının, her iki ülkenin de yatırımcılarını heveslendirecek projeler geliştirmek ve tüm bu çalışmaları desteklemek olduğunun altını çizen Yılmaz, “Demir-çelikten, makinalara, yaş meyvelerden alüminyum eşyalara, altın ve mücevherlerden ahşap eşyalara, halılara kadar çeşitli sektörde ürünleri ihraç ettiğimiz Kanada ile aktif ithalat ilişkilerimiz de bulunuyor. Son yıllarda iki ülkenin ilişkilerindeki memnuniyet ise sevindirici. Hal böyleyken, bizim temennimiz sağlam anlaşmalarla ticaret hacmimizi çok daha yüksek bir seviyeye getirmek.” Dedi.

Yılmaz, Kanada’nın madencilik, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki liderliğinden faydalanarak dünyanın önde gelen madencilik fuarlarından PDAC ve teknoloji konferanslarından Collision’a Türkiye’den bir heyet ile katılacaklarını söyledi.

İki ülke arasındaki Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısının düzenlenmesi için karşı kanat kuruluşu olan Canada-Turkey Business Council (CTBC) ile iş birliğinde olacaklarını belirten Mehmet Yılmaz, özel sektör olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Kanada ile 2021 yılında 2.76 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2022’de 3.22 milyar dolara yükselirken, 2023 yılı Kasım sonu itibarıyla 2.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye 589 milyon dolarlık ticaret fazlası elde etti.

DEİK-Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Kanada menşeli Eldoradogold’un Türkiye iştiraki olan TÜPRAG Metal Madencilik’te mesleğe başladı. Yılmaz, keşif şefi, kamu halkla ilişkiler ve izin ekibi müdürlüğü, firma direktörlüğü ve başkan vekilliği görevlerinden sonra 2015 yılında TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Mehmet Yılmaz’ın başkanlığında Türkiye-Kanada İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle: Gage Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ahmet Fak, BHK Sera Sistemleri A.Ş Ali Bıçakçı, Emsaş Grup İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi .A.Ş. Ali Rıza Arslan, Natural Gıda San. ve Tic. A.Ş. Dr. Andaç Kolukısa, İsgold Altın Rafinerisi A.Ş. Erdem Aşık, Tekağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esat Balkır, Ahmet Aydeniz İnşaat Gıda Turizm Ticaret A.Ş. Fırat Aydeniz, Tureks İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. Günsan Çetin, Bozat Avukatlık Ortaklığı İbrahim Hakkı Bozat, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İsmail Kürşad Korkmaz, Çalık Holding A.Ş Kerim Uras, Türk Hava Yolları A.O. Mahmut Yayla, Hatti Gıda A.Ş. Mehmet Gunnar Demirhan, Anadolu Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Nurdan Erbuğ, Saturn Power Enerji San.Tic.A.Ş Nursel Atar, Yücel Boru İhracat, İthalat ve Pazarlama A.Ş. O. Gürkan Türkaslan, Kale Havacılık San. A.Ş Osman Okyay, Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş Osman Nurettin Paksu, Kurt and Partners Özlem Kurt, Ram Yalıtım İthalat İhracat Ltd. Şti. Selim Mutlu, Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. Yasemin Solmaz.