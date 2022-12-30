Demir: SİPER, 100 kilometre menzili aştı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle, 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefin başarıyla vurulduğunu bildirdi.
AA
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İsmail Demir, Twitter hesabından, SİPER Ürün-1 Sistemi'nin atışına ilişkin paylaşım yaptı.
Savunma sanayisinden Türkiye Yüzyılı'na girerken millete yeni yıl hediyesi vurgusu yapan Demir, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadesini kullandı.