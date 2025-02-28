Dener Makina, 100’dn fazla ülkeye ihracat yapıyor

Faaliyete geçtiği 1974 yılından bugüne makine imalatı sektöründe birçok inovasyona imza atan Dener Makine, otomotiv endüstrisine yedek parça üreterek başladığı endüstri yolculuğuna teknolojik makinalar üreterek devam ediyor. Kayseri’nin İncesu bölgesinde, 155 bin metrekaresi kapalı, toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiren Dener Grup, fiber lazer kesim, bilgisayar kontrollü abkant pres, giyotin makas ve plazma kesim makinelerinin bu çapta üretildiği dünyadaki sayılı işletmeleri arasında yer alıyor. Dener Group CEO’su Cemal Dener, 2018 yılında yaptıkları teknoloji hamlesi ile endüstrinin en temel gereksinimi olan Talaşlı İmalat Takım Tezgâhları alanında da faaliyet göstermeye başladıklarını belirterek, “CNC Tornalar, CNC İşleme Merkezleri, CNC Taşlama Tezgâhları, CNC Köprü Tipi İşleme Merkezleri, Simultane 5 Eksen ve Zemin Tipi Yatay işleme Merkezleri gibi birçok ürün ailesini kısa süre içerisinde seri olarak üretilebilme kabiliyeti kazandık. Özellikle Türkiye'nin en önemli ithalat kalemlerinden birisi olan takım tezgâhları alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları, Türkiye'yi bu alanda kendi ihtiyaçlarını karşılar hale getirdi. Aynı zamanda bu alandaki cesaretli atılımlarımızın sağladığı milli özgüven sayesinde, takım tezgâhları üretimi konusunda yerli yatırım hamlelerine olanak sağlayarak, Dener Grubu takip edilebilir konuma getirdik” dedi.

Global servis ve bayii ağı ile ürettikleri makineleri 100'den fazla ülkeye ihraç ettiklerini de aktaran Cemal Dener, “Şu an için yılda 2 bin 500 adet makine üretim kapasitesine sahip Dener Grup, her geçen yıl makine ürün ailesine kattığı yeni projelerle üretim kapasitesini de artırarak değer üretmeye devam ediyor” diye konuştu.

İki yıl üst üste verimlilik proje ödülüne layık görüldü

Türkiye'nin takım tezgahları alanındaki açığını kapatmaya çalışan Dener Makina bir yandan kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırırken bir diğer yandan da geliştirdiği Ar-Ge ve verimlilik projeleri ile katma değerli üretime odaklanıyor. Dener Makina'nın geliştirdiği projeler, iki yıldır üst üste T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü. Farklı disiplinlerden oluşan ve yenilikçi projelere imza atan deneyimli mühendis kadrosu ile Dener Grup 2019 yılında Ar-Ge Merkezi unvanını da aldı. 3 doktora, 15 yüksek lisans, 28 lisans ve 3 ön lisans derecesine sahip Ar-Ge ekibiyle, ulusal ve uluslararası market gereksinimlerini de dikkate alarak çeşitli üniversiteler ile işbirliği içerisinde, projelerine ileri seviye teknolojiler katan Dener, bu işbirlikleri sayesinde birçok alanda da patent, faydalı model, tescil, lisanslama ve yarışma derecesi kazanımları elde etti.