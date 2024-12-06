Denizbank'ta Hakan Ateş dönemi bitti, Recep Baştuğ göreve başlayacak

Denizbank'ta 1997'de başlayan Hakan Ateş dönemi sona erdi.

Bloomberg'in haberine göre banka tarafından çalışanlara yapılan duyuruda Hakan Ateş'in yerine daha önce Garanti BBVA'da genel müdürlük görevinde bulunan Recep Baştuğ'un getirildiği duyuruldu.

Bildirimde Hakan Ateş'in yönetim kurulu üyeliği göreviyle banka bünyesinde çalışmaya devam edeceği belirtildi.

1 Ocak 2025'te göreve başlayacak

Recep Baştuğ ile ilgili olarak da düzenleyici otoritenin onayıyla 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle göreve başlayacağı ifade edildi.

Hakan Ateş görevden ayrıldığını çalışanlara attığı ayrı bir veda mektubuyla da duyurdu.

Recep Baştuğ kimdir?

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, kariyerine 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda başladı.

1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Baştuğ, daha sonra Ciner Grubu CFO'su ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Baştuğ, bu görevlerinin ardından Eylül 2019 itibarıyla Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine atandı. Baştuğ, 2024 Ağustos'unda görevinden ayrılmıştı.