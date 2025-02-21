  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Depremzede kiracıya da ev! 11 şehirde çalışma başlatıldı
Takip Et

Depremzede kiracıya da ev! 11 şehirde çalışma başlatıldı

Deprem bölgesinde hak sahiplerine konut teslimlerinden sonra dezavantajlı gruplar için çalışma yapılacak. İhtiyaç fazlası konutlar dar gelirli, emekli, engelli, gazi ve şahit yakınlarına verilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Depremzede kiracıya da ev! 11 şehirde çalışma başlatıldı
Takip Et

Depremlerinin yıktığı 11 şehirde hak sahiplerine konut teslimleri yapıldıktan sonra, kiracı olan dezavantajlı afetzedeler için de konut çalışmaları yapılacak.

Konteyner kentlerde yaşayan dar gelirli, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınları için yeni fırsatlar oluşturulacak. 6 Şubat depremlerinin yıktığı 11 şehirde, ev sahibi olmayan depremzede bırakılmayacak.

Dar gelirli, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınları için konut

Hak sahiplerine konut teslimleri yapıldıktan sonra, depremden önce kiracı olan ve daire sahibi olmayan dezavantajlı afetzedeler için de konut çalışmaları başlatacak. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, konteyner kentlerde yaşayan dar gelirli, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınları gibi dezavantajlı gruplar için yeni fırsatlar oluşturulacak.

Mağdur olanlar için yeni adımlar atılacak

Atılacak bu adımlar, depremin yıkıcı etkilerini en aza indirgemek ve mağdur olan vatandaşların hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İhtiyaç fazlası konutlar değerlendirilecek

11 şehirdeki depremzedelerin konut ihtiyaçlarının karşılanması, TOKİ’nin bu süreçteki en önemli görevlerinden biri olarak ön plana çıkarken, konut planlamasının buna göre yapıldığı, ihtiyaç fazlası konutların bu şekilde değerlendirileceği kaydediliyor. Başvurularda ise hane halkı sayısı, gelir düzeyi, yaş, emeklilik, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı gibi kriterler kıstas alınacak.

Tarım Kredi'de onlarca üründe Ramazan indirimi! 157 üründe fiyatlar sabitlendiTarım Kredi'de onlarca üründe Ramazan indirimi! 157 üründe fiyatlar sabitlendiEkonomi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ramazan pidesi fiyatını açıkladı!Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ramazan pidesi fiyatını açıkladı!Ekonomi
Ekonomi
Venezuela'dan Türkiye adımı: Dış ticaret komitesi kuracak
Venezuela'dan Türkiye adımı: Dış ticaret komitesi kuracak
Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor!
Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor!
Reklam Kurulu'ndan tüketici yorumlarında manipülasyona 30 milyon TL ceza
Tüketici yorumlarında manipülasyona 30 milyon TL ceza
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu