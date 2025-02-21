Depremzede kiracıya da ev! 11 şehirde çalışma başlatıldı

Depremlerinin yıktığı 11 şehirde hak sahiplerine konut teslimleri yapıldıktan sonra, kiracı olan dezavantajlı afetzedeler için de konut çalışmaları yapılacak.

Konteyner kentlerde yaşayan dar gelirli, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınları için yeni fırsatlar oluşturulacak. 6 Şubat depremlerinin yıktığı 11 şehirde, ev sahibi olmayan depremzede bırakılmayacak.

Dar gelirli, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınları için konut

Hak sahiplerine konut teslimleri yapıldıktan sonra, depremden önce kiracı olan ve daire sahibi olmayan dezavantajlı afetzedeler için de konut çalışmaları başlatacak. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, konteyner kentlerde yaşayan dar gelirli, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınları gibi dezavantajlı gruplar için yeni fırsatlar oluşturulacak.

Mağdur olanlar için yeni adımlar atılacak

Atılacak bu adımlar, depremin yıkıcı etkilerini en aza indirgemek ve mağdur olan vatandaşların hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İhtiyaç fazlası konutlar değerlendirilecek

11 şehirdeki depremzedelerin konut ihtiyaçlarının karşılanması, TOKİ’nin bu süreçteki en önemli görevlerinden biri olarak ön plana çıkarken, konut planlamasının buna göre yapıldığı, ihtiyaç fazlası konutların bu şekilde değerlendirileceği kaydediliyor. Başvurularda ise hane halkı sayısı, gelir düzeyi, yaş, emeklilik, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı gibi kriterler kıstas alınacak.