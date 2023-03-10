Depremzede kredisinde faiz arttı

Selçuk ALTUN, Şebnem TURHAN

Kamu bankalarının deprem bölgesindeki tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için başlattıkları 17 Şubat tarihinde açıkladıkları bireysel müşterilere ihtiyaç kredisinde faizler yükseldi. Ziraat Bankası, Vakıfb ank ve Halkbank yaptıkları açıklamalarda depremden zarar görmüş bireysel müşterilerine 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi tanımladıklarını duyurdu. 8 Mart gününe kadar bu krediler 11 ilde yüzde 0,99 faiz oranıyla kullandırılırken 8 Mart sonrasında faiz oranları değişti. Deprem bölgesi iki bölüme ayrılırken 50 bin lira üstü kredi talebinde faiz yüzde 1,59’a çıkarıldı.

Deprem sonrasında kamu bankalarının destek paketleri ve bireysel müşterilere yönelik kredi tanımlamaları oldukça büyük ilgi gördü. Deprem bölgesinden alınan bilgiye göre kamu bankalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Bölgedeki bankacılık kaynakları ihtiyaç kredisinin her aile için 100 bin lira olarak tanımlanmasına rağmen üç ayrı bankadan farklı aile üyelerinin kullanımlarının fark edildiğini dile getirerek suistimallerin önüne geçme hedefiyle de faiz oranlarında farklılaştırmaya gidildiğini ileri sürdü. Deprem bölgesi ise ikiye ayrıldı. Depremden daha fazla etkilenen il ve ilçelerde 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi yüzde 0,99 faiz oranıyla kullanılmaya devam ediliyor. 50 bin liranın üzerinde talep geldiğinde ise faiz oranı yüzde 1,59’a yükseliyor. Depremden daha az etkilendiği düşünülen ikinci bölgede ise tüm kredi talepleri için faiz oranı yüzde 1,59 olarak uygulanıyor.

Depremden etkilenen iller iki bölüme ayrıldı

Daha önce Türkiye Bankalar Birliği ve bankaların yaptıkları açıklamalarda da 11 ilde etkilenme derecelerine göre kademelendirme yapılmıştı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki müşterilere daha yoğun destek verilirken diğer depremden etkilenen illerin destekleri daha sınırlı kalmıştı. Kamu bankalarının ihtiyaç kredisi değişimi de bu sınıfl andırmaya göre yapılmaya başlandı. Deprem bölgelerindeki kaynakların verdiği bilgiye göre ikinci derece etkilenen illerde önceki günlerdeki kredi talep sırası bıçak gibi kesildi. Depremzedelerin sınıfl andırmaya tepki gösterdiğini dile getiren kaynaklar birinci derece etkilenen illerde ise kamu bankaları önündeki kuyrukların halen devam ettiğini vurguladı. Kamu bankalarının yaptıkları açıklamalara göre depremden zarar görmüş bireysel müşterilere tanımlanan 6 ay ödemesiz 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisinin yanı sıra, KOBİ müşterileri ve çiftçilere yönelik olarak da 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturuldu. Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız olarak 5 bin TL tutarında nakit avans tanımlandı.