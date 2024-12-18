Deutsche Bank'tan asgari ücret ve 2025 için dolar/TL tahmini

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, CNBC-e'de Küresel Görünüm programında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

"Yıl sonu dolar/TL beklentimiz 43 seviyesinde"

Türk Lirası'nın (TL) reel değerlenme eğiliminin 2025 yılında da devam etmesi beklentisinde olduklarını dile getiren Onay, yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 43 seviyesinde olduğunu söyledi:

"Biz reel değerlenmenin sürdürülmesini bekliyoruz. Ekonomi dengeleri açısından geçtiğimiz yıla göre daha sınırlı olmasını daha sağlıklı buluyoruz. Yıl sonu dolar/TL beklentimiz 43 seviyesinde. Bu da sınırlı bir değerlendirme eğilimiyle uyumlu. 2025 TL açısından 2024 kadar parlak olmayacak. Ancak buna rağmen TL’nin hem diğer gelişmekte olan ülke para birimleri hem de TL’nin döviz cinsi yatırım varlıklarına kıyasla cazibesini koruyacağını düşünüyoruz. Bu da lokal yatırımcıların TL’ye bakışını destekleyecektir."

"Merkez Bankası bazı dengeleri gözetmeye çalışıyor"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önceliğinin dengeleri gözetmek olduğunu belirten Yiğit Onay, şöyle devam etti: "Burada Merkez Bankası da bazı dengeleri gözetmeye çalışıyor. Her ne kadar ciddi bir rezerv birikimi olsa da Merkez Bankası burada nominal değer kaybını sağlayarak, TL üzerindeki reel değerlenme baskısını hafifletmeye çalışıyor. Son dönemde bu çabaların dolar/TL’deki bir miktar artışla beraber daha da öne çıktığını gördük. Gelecek yıl mevcut Türk Lirası’nın 2024 kadar olmasa da reel değerlendirme eğilimini sürdürmesi bunun da ekonomik dengelere çok fazla zarar vermeden gözükecek şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. TL’ye yönelik olumlu bakışın şu an için devam ettiğini değerlendiriyoruz."

"Ekonomik zorlukların geçmiş yıllardan daha fazla hissedileceği bir dönem olacak"

"Uygulanan dezenflasyon programının sonuçlarının daha net görüleceği, bununla birlikte ekonomik zorlukların geçmiş yıllardan daha fazla hissedileceği bir dönem olacak" diye konuşan Onay, "Bu doğrultuda dezenflasyon hedefi açısından bazı sabır testlerinin daha fazla öne çıkacağı bir yıl olabilir. Detaylara girersek büyüme tarafında para politikasında faizl indirimleri başlasa da sıkı duruşun devam etmesine, bununla birlikte ekonomik büyümenin uzun vadeli ortalamasının altında kalacağı görünümü baz alıyoruz. Bu yıl yüzde 3’e yakın bir büyüme tahminiz var. gelecek yıllarda da ekonomik büyümenin bu seviyelerde olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücrette yüzde 30 artış öngörüyoruz"

Ekonomist Onay, asgari ücrette yüzde 30 artış öngördüklerini ekledi.

"250 baz puandan daha düşük bir indirim de görebiliriz"

Onay, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili tahminlerini de paylaştı:

"26 Aralık faiz indirimlerin başlamasının beklediği tarih. Biz aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamak için alanı olduğunu düşünüyoruz. Merkez Bankası tarafında son dönemde gerçekleştirilen aralık kat faiz indirimi, beklentimizi destekliyor. Burada ne kadarlık bir faiz indirimiyle başlayacağı konusu var. Bizim senaryomuz 250 baz puanlık faiz indirimiydi. Ancak üst üste gelen beklenti üstüne gelen enflasyon verileri ve çekirdek enflasyon eğiliminde arzu edilen düşüşü göremememiz bir miktar daha düşük bir faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Dolayısıyla 250 baz puandan daha düşük 100-150 baz puanlık bir indirim de görebiliriz. Ne zaman başlayacağından ziyade faiz indirim döngüsünün nasıl ilerleyeceği enflasyon görünümü açısından daha belirleyici olacak. Biz bu sürecin MB tarafından dikkatli ve kademeli ilerletileceğini düşünüyoruz."

"Yılın ikinci yarısında not artışları gelebilir"

Onay, yabancıdan hisse ve tahvile fon akımının daha kademeli devam edeceğini belirterek, "2025’te tahvilde yabancı payı yüzde 15’e yaklaşabilir, hissede 3 milyar dolarlık çıkış telafi edilip biraz üzerine çıkabilir. Türkiye hikayesi pozitif ayrışarak yabancıyı çekmeye devam edecek. En önemli kriter dezenflasyon" dedi.

Yiğit Onay'a göre, yılın ikinci yarısında yeni not artışları gelebilir.