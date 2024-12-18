Mahfi Eğilmez, faiz indirimi için rakam verdi: 'Kur şoku olmaz' dedi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı CNBC-e yayınında ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz kararına yönelik öngörüsünü açıklayan Eğilmez, dolar ve konuta yönelik de değerlendirmeler yaptı.

Eğilmez, Türkiye’nin 236 milyar doları aşan kısa vadeli borcuna yönelik, “Kısa vadeli dış borç yüksek” derken, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

“Bunu rezervlerle kıyaslamak lazım. Yatırımcılar genellikle elinizdeki rezervlerin vadesine bir yıl kalmış borcun ne kadarını karşıladığına bakıyorlar. Brüt alırsak kabaca 160 milyar dolar. Net olarak 44-45 milyar dolar. CDS hala 240'ların altına inmedi. 100'lere gelemedik. Herhalde bunların çok etkisi var diye düşünüyorum.”

“Faiz indiriminde psikolojik etki derhal ortaya çıkar”

Eğilmez, aralık ayı TCMB PPK toplantısından sınırlı bir faiz indirimi çıkması halinde kurda çok büyük bir tepki olmasını beklemediğini belirtirken, yüksek bir faiz indirimi çıkmasını beklemediğini de açıkladı. Ünlü iktisatçı, faiz kararı beklentisini şöyle açıkladı:

“Merkez Bankası faizi 2-2,5 puan indirirse çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Olumsuz da etkisi olacağını zannetmiyorum. 5-6 puan indireceklerini düşünmüyorum. 2,5 puanlık indirimle döviz şoku olmaz. Faiz politikası bizim gibi ülkelerde esnek olmalı. Enflasyon iniyorsa indirmelisin, çıkıyorsa artırmalısın. Psikolojik etkisi derhal ortaya çıkar. Bizde indirdiğin zaman çıkaramama korkusu var.”

"Kiralar düşerse konutun çekiciliği azalır"

Eğilmez, konut sektöründe “Kiralar çok hızlı artmıyor. Yüzde 25'lik tavan kalktıktan sonra kiralar olağanüstü arttı” derken, “İnsanlar o yüzden de konuta yöneldi. Kiralar düşmeye doğru giderse konutun yatırım açısından çekiciliği biraz düşebilir” değerlendirmesini yaptı.

Dolar ve Euro eşitlenir mi?

Son dönemde pariteye yönelik “1 dolar 1 euro olur mu?” sorusuna da Mahfi Eğilmez, “1 dolar 1 euroya denk gelirse ABD'nin ithalatı artar. Kurun bozulmasının yarattığı şeyi tarife ile engellemeye çalışıyor” dedi.