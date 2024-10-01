Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?

Türkiye ve yabancı bankalar arasındaki görüşmeler, bu hafta Türkiye'de devam edecek. Bloomberg HT'nin haberine göre, Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered ve HSBC ekipleri Türkiye'ye gelerek ekonomi yönetimi ve çeşitli kurumlarla görüşecek. 4 yabancı bankanın ekibinin ekonomistlerle de görüşeceği belirtildi.

Türkiye, gelecek hafta iki kredi derecelendirme kuruluşu temsilcilerini de ağırlayacak. S&P ve Moody's'in Türkiye ile ilgili temaslarda bulunacağı belirtildi.

Ekonomi yönetimi, geçen hafta New York'ta Goldman Sachs ve Citi Group genel merkezlerinde gerçekleştirilen toplantılarda yabancı yatırımcılarla bir araya gelmişti.

Ekonomi yönetimi ne mesajlar vermişti?

Toplantılarda ekonomi yönetimi 2025 için enflasyonun yüzde 20'nin altına geleceği öngörüsünü paylaşırken, yüzde 2’nin altında bir cari açık, yüzde 3’ün altında bir bütçe açığı tahminini de paylaşmıştı. Ayrıca ekonomi yönetimi yeni not artırımı beklentilerinin de olduğunu belirtmişti.

Toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da sunum yaparken, yatırımcılardan gelen sorulara verdiği yanıtlarda OVP ve atılan adımların sonuçlarına dair yorumlarda bulunduğu belirtildi.