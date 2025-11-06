“Dezenflasyon süreci hedeflenen hızda ilerlemiyor”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla yürütülen çalışmada, dezenflasyon sürecinin beklenen hızda ilerlemediği yönündeki görüş ağırlık kazandı. Anket sonuçları, 2025’in üçüncü çeyreğinde, TCMB’nin iç talepteki zayıfl amaya ilişkin değerlendirmelerinin aksine, ekonominin sıkı finansal koşullara rağmen beklentilerin üzerinde büyüdüğünü ortaya koydu. İç talebin ikinci çeyrekteki canlılığını koruması, enflasyonun istenen hızda gerilememesine yol açtı. Firmalar, mevcut ekonomik koşullarda önemli bir toparlanma olduğunu, özellikle imalat sanayinde iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. Ancak katılımcılar, gelecek altı ay için bu iyileşmenin sınırlı düzeyde devam edeceğini öngörüyor. Üretim hacimlerinde ise önemli bir değişim beklenmiyor.

“Enflasyonla mücadelede kararlılık şart”

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, enflasyondaki sınırlı iyileşmenin üretim gücünü zayıfl attığını vurgulayarak “Dünyadaki gelişmeler, ekonomik strateji oluşturmayı her zamankinden daha zor hale getiriyor. Açık ve örtülü savaşlar, ekonomik belirsizlikler anlık yön değişikliklerine neden olabiliyor. Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam etmeli. Ancak dezenflasyon süreci arzuladığımız hızda ilerlemiyor” dedi. Küçükkayalar, üretimden vazgeçmenin gelişmekte olan bir ülke için telafisi zor sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “İhracatı artıracak, istihdamı koruyacak ve ülkeyi enflasyon sarmalından çıkaracak politikalarda ısrarcı olmalıyız” diye konuştu.