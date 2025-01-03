DİSK'ten işçi, memur ve emekli maaş zamlarına tepki: TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklinin maaş zam oranı da belli oldu. Zam oranının netleşmesiyle birlikte sendikalardan arka arkaya açıklamalar geldi.

DİSK'ten maaş artışlarına tepki

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), maaş zamlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, ''TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı. Milyonlarca işçinin 28,5 puanlık zammı gasp edildi'' dedi.

"TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı"

DİSK-AR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

''TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı. Resmi enflasyon oranları açıklandı.

Aralık 2024 enflasyonu sadece yüzde 1,03. 2024 yıl sonu resmi enflasyonu yüzde 44,38.

12 Aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 58,51.

Asgari ücret zammı sadece yüzde 30. Milyonlarca işçinin 28,5 puanlık zammı gasp edildi.

2024 yılı son 6 aylık enflasyon yüzde 15,75. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanacak zam oranı yasa gereği yüzde 15,75.

Memur emeklileri zam oranı yüzde 11,54.''