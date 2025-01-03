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Özel okullarda zam sınırı belli oldu! MEB fahiş ücretler için adım attı

Memur ve emeklilerin dışında velilerin de gözü enflasyon rakamlarındaydı. Enflasyonun belli olmasıyla birlikte özel okulların zam sınırı da netleşti. Peki, özel okul ücretleri ne kadar artacak? İşte özel okullar için zam oranı

Haber Merkezi
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Özel okullarda zam sınırı belli oldu! MEB fahiş ücretler için adım attı
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Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte özel okul ücretlerine yapılacak zam sınırı belli oldu.

MEB özel okul ücretleri için adım attı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği bugün değişti. Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özel okullarda fahiş fiyatların önüne geçilecek

Yönetmelikte fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ilk kez kademe başlarına ilişkin bir adım atıldı. Söz konusu maddede, “Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz” deniliyor.

Özel okul fiyatlarına yapılacak zam oranı ne kadar oldu?

Özel okulların gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde yer alan formüle göre özel okulların gelecek eğitim ve öğretim yılında yapacakları zam oranı 12 aylık ÜFE ve TĞFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek hesaplanıyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamları ile formül uygulandığında 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda özel okulların yapabileceği zam oranı yüzde 54.8 oldu. Bu formül yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri kapsıyor.

Kıyafet ve etüt fiyatları ne kadar zamlanacak?

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı. Buna göre pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak.

Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının 5 puan azı kadar kadar zam yapılabilecek. Böylece gelecek yıl bu kalemlere yüzde en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.

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