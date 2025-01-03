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Son dakika... 2024 enflasyonu açıklandı

Son dakika haberi... Enflasyon, aralık ayında yüzde 1,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak hesaplandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise, yıllık yüzde 28,52 artarken, aylık yüzde 0,40 yükseldi.

Haber Merkezi
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Son dakika... 2024 enflasyonu açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi, aralıkta TÜFE'nin yüzde 1,61 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 45,21 olacağı yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 43,94

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 28,52

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), (2003=100) 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,10 artış gösterdi.

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