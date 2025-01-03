Son dakika... Memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu, işçi ve memur emekli aylıklarıyla memur maaş artışlarına gösterge olacak, 2024 yılı ikinci yarısına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) artış oranını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre işçi emeklisi aylıklarına yılın ikinci yarısı için yüzde 15,75 artış yapılacak.

Memur aylıkları yüzde 11,54 artacak

Memur maaşları ve memur emekli aylıkları ise 2024 yılı ikinci yarısı için toplu sözleşme kaynaklı verilen yüzde 10’luk artış ile enflasyon arasındaki fark olan yüzde 5,22 oranında artacak. Bunun üzerine de 2025 yılı ilk yarısı için verilen yüzde 6’lık zam eklenecek. Bu durumda memur ve memur emeklilerindeki artış oranı yüzde 11,54 olacak.

4,2 puanlık fark refah payı getirebilir

Memur emeklileriyle işçi emeklilerinin aylıkları arasındaki 4.2 puanlık fark, bu yıl emekli aylıklarına refah payı getirebilir. Geçmiş yıllarda memur emeklileri lehine fark oluşunca, aylık artışları eşitlenmiş ve refah payı verilmişti.

2024 yılı Emekliler Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle her iki grubun aylık artışlarının yüzde 20 gibi bir seviyede eşitlenebileceği kulislerde konuşuluyor.

Emekliler 2024 yılında ne kadar zam aldı?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam alırken; ikinci 6 aylık dönemde yüzde 19,31 oranında maaş farkı almıştı.

Refah payı eklentisi gündemde

Memurlar ve emekliler için refah payı düzenlemesi de gündeme gelebilir. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yapılan zammın yüzde 20’ye tamamlanması ve memur maaşlarına da aynı oranda bir iyileştirme yapılması ihtimaller arasında bulunuyor. Ancak bu tür bir düzenleme için yasal bir adım atılması gerekiyor.

Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığıyla ilgili çalışma olabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Urfa'da yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilere konuşurken, "Ocak ayındaki EKK'da en düşük emekli aylığının artırılması için bir çalışma olabilir" demişti.

Bakan Işıkhan şunları kaydetmişti: "Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim"