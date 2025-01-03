MEB’ten özel okul zamları ile ilgili açıklama: 1-5-9’uncu sınıflarda fahiş fiyat uygulanmayacak

Özel okullar için uygulanacak zam oranı hesabının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

MEB: Yanlış yorumlanıyor

MEB, “Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine ilişkin bir maddenin bazı basın yayın organlarınca yanlış yorumlandığı görülmektedir” dedi.

Bakanlık hesaplamanın detaylarını paylaştı

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

“Özel okullar ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerinin hesaplanmasında daha önce olduğu gibi (ÜFE + TÜFE/2) + 5 formülüne göre belirlenecek.

Yeni yönetmelik hükümlerine göre ise;

1- Kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9’uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak.

2- Özel okulların ara sınıflarının kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, pansiyon /yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb hizmetlerinin ücretleri belirlenirken (ÜFE + TÜFE/2) formülü üzerinden yapılacaktır. (Yemek, kahvaltı ve servis ücreti bu kapsam dışındadır)”