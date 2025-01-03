MEB’ten özel okul zamları ile ilgili açıklama: 1-5-9’uncu sınıflarda fahiş fiyat uygulanmayacak
Özel okullarının zam sınırlarının netleşmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Özel okul ücret hesaplarının yanlış yorumlara neden olduğunun belirten MEB, hesaplamanın detaylarını paylaştı.
Özel okullar için uygulanacak zam oranı hesabının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
MEB: Yanlış yorumlanıyor
MEB, “Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine ilişkin bir maddenin bazı basın yayın organlarınca yanlış yorumlandığı görülmektedir” dedi.
Bakanlık hesaplamanın detaylarını paylaştı
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
“Özel okullar ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerinin hesaplanmasında daha önce olduğu gibi (ÜFE + TÜFE/2) + 5 formülüne göre belirlenecek.
Yeni yönetmelik hükümlerine göre ise;
1- Kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9’uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak.
2- Özel okulların ara sınıflarının kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, pansiyon /yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb hizmetlerinin ücretleri belirlenirken (ÜFE + TÜFE/2) formülü üzerinden yapılacaktır. (Yemek, kahvaltı ve servis ücreti bu kapsam dışındadır)”