Canlı yayında Ferdi Tayfur yorumuna RTÜK'ten jet inceleme!

RTÜK, Ferdi Tayfur hakkında ‘Sanatsal açıdan berbat’ yorumu yapılan kanal hakkında inceleme başlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tele 1 ekranlarında yapılan yorumlar ile ilgili RTÜK gündemine getirileceğini bildirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."

Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir.

Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından… pic.twitter.com/M6vWlXXGkJ — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 3, 2025

Merdan Yanardağ'dan açıklama gelmişti

TELE1 ekranlarında yayınlanan programda Ferdi Tayfur ile ilgili yapılan yorum ile ilgili Gazeteci Merdan Yanardağ'dan açıklama gelmişti. Yanardağ paylaşımında şunları söyledi:

"Değerli TELE1 izleyicilerine ve Kamuoyuna; Kanalımızda hafta içi ekrana gelen "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz. Arkadaşımızın amacı hakaret olmasa da algı bu yöndedir. Bu nedenle çok üzgünüz. Değerli sanatçıya rahmet diliyor, dün akşam 18 Dakika programında dabelirttiğim gibi, anısına saygılarımızı sunuyoruz. Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz."