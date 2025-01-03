Ferdi Tayfur hayranı genç, dini değerlere hakaretten gözaltına alındı
Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edilen ve Ferdi Tayfur hayranlığıyla bilinen T.S.Ü. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.
Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü.'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.
Sosyal medyada gündem olmuştu
Ferdi Tayfur hayranı genç, Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçının sağlığına kavuşması için dua ederek, hastane önünde nöbet tuttuğu için sosyal medyada gündem olmuştu.