Starbucks'a zam geldi! En uygun fiyatlı küçük boy filtre kahve 115 TL oldu
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks kahvelere zam yaptı. Türkiye fiyatlarını 3 Ocak 2025 itibariyle güncelleyen Starbucks’ta en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahve 115 TL'ye yükseldi.
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Kahve devi Starbucks da zam silsilesine katıldı. Kahve zinciri Türkiye fiyatlarında güncellemeye gitti. 3 Ocak itibariyle fiyat tarifesini yaklaşık yüzde 36 oranında artırdı.
Fiyat tarifesinde değişikliğe giden Starbucks’ta en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahve 115 TL'ye yükseldi.
Buna göre, küçük filtre kahve 115, orta boy kahve 125, büyük boy kahve ise 140 TL’ye yükseldi.
Ekonomi