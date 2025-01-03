Uzman isim yorumladı: Memur ve emeklilere refah payı verilecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon 2024'ün ikinci yarısında yüzde 15,75 olarak belirlendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak-temmuz dönemi için yüzde 15,75 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak.

Rakamların netleşmesi sonrası refah payı beklentisi gündeme geldi. Önceki yıllarda enflasyon oranının üzerinde refah payı artışları yapılmıştı.

Erdursun: Refah payı verileceğini düşünüyorum

CNBC-e yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, refah payı beklentisine yönelik açıklama yaptı.

Erdursun şunları söyledi:

"Beklenti bir refah payı verileceği yönünde. Geçen yıl da enflasyon açıklandığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin farkları yüksekti. Geçen yıl eşitlenmişti. SSK ve Bağ-Kur'luların zammının öncelikle memurlarla yüzde 15,75'te eşitleneceğini düşünüyorum. Devamında bir refah payı verilir. Öncelikle refah payının yüzde 20'lere tamamlanacağını düşünüyorum. Tepkiler üzerine yüzde 25'lere çıkarılabilir. Geçen yıl bunlar yaşandı, bu yıl da aynısının olacağını düşünüyorum. Zammın şu anki oranlarla bırakılacağını zannetmiyorum, üzerine ilave geleceğini düşünüyorum. Seyyanen bir artış olur mu olmaz mı bunu takip edeceğiz. Bugün kamuoyunda paylaşılan aylıkların üzerine refah payı verileceğini düşünüyorum."