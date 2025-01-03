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Ödemeler güncellendi: Evde bakım maaşı ve çocuk yardımları belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından pek çok ödeme kaleminde güncellemeye gidildi. Söz konusu verinin duyurulmasıyla evde bakım maaşı ve çocuk yardımlarının miktarında da değişikliğe gidildi. Peki, evde bakım yardımı ve çocuk yardımları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haber Merkezi
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Ödemeler güncellendi: Evde bakım maaşı ve çocuk yardımları belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1,03 olurken 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

Memur zammı da yüzde 11,55 oldu. Kısacası yüzde 11,55'lik 6 aylık memur zam oranıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve bedelli askerlik dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı. TÜİK’in açıkladığı TÜFE verisi sonrası çocuk yardımı ve evde bakım maaşı ödemeleri de güncellendi.

Buan göre mevcutta 9.077,96 TL olan evde bakım parası, memura yapılan zamla birlikte 10.125 TL olacak.

Kronik hastalık parası 9.077,96 TL’den yeni zamla birlikte 10.125 TL seviyesine çıkacak.

Çocuk yardımlarında ise yeni rakamlar şu şekilde: 

Okul öncesi çocuk yardımı 4.312,03 TL’den yeni artışla birlikte 4.809 TL olacak.

İlkokul için çocuk yardımı 6.468,05 TL’den 7.214 TL’ye yükselecek.

Ortaokul için çocuk yardımı 6.899,25 TL’den 7.695 TL seviyesine yükselecek.

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