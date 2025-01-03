2025 yılı engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bakım yardımı, bedelli askerlik ücreti hesaplandı

Memur zammı için beklenen aralık enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon geçen yüzde 1,06 yükseldi. Maaşlarda etkili olan 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu. Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.

Memur maaşı ödemeleri değiştirecek

2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak zam oranının belirlenmesi ile birlikte memur maaş kat sayısına oranında zam alacak ödemeler de değişti. Engelli aylığından, 65 yaş aylığına, kıdem tazminatı tavanından, bedelli askerlik ücretine tüm kesimleri etkileyen zamlar netlik kazandı.

Maaş, tazminat ve ücretler arttı

Memur zammı ile birlikte memur ve emekli dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da aynı oranda arttı.

2025 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor. 2024 Temmuz-Aralık döneminde 41 bin 827 TL olarak ödenen kıdem tazminatı tavan, 2025 Ocak-Haziran dönemi için 46 bin 658 TL oldu. Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

2025 bedelli askerlik ücreti kaç lira?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. Memurlara yapılan zam oranı bedelli askerlik ücretini de artırdı. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısına göre hesaplandığında 217 bin 871 TL olan rakam 243 bin 35 TL’ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, önümüzdeki günlerde nihai rakamı açıklaması bekleniyor.

65 yaş aylıklarına ne kadar zam geldi?

Yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş maaşı da memur zammının ardından arttı. SSK ya da Bağ-Kur emekliliği olmayan 65 yaş üstündeki vatandaşlara aylık olarak ödenen 65 yaş maaşı zammı memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Buna göre, 2024 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olan 4 bin 180 TL olan yaşlılık aylığı 2025 Ocak-Haziran dönemi için 4 bin 662 TL’ye çıktı.

Engelli aylığına zam ne kadar oldu?

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki zam oranı engelli maaşlarını da artırdı. Engellilik oranı yüzde 40-69 arasında olanların 2024 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olan 3 bin 338 TL’lik aylığı yeni zamla birlikte 2025 Ocak-Haziran dönemi için 3 bin 723 TL’ye çıktı. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 5 bin 7 TL’den 5 bin 585 TL’ye, engel yakını aylığı 2 bin 798 TL’den 3 bin 121 TL’ye çıktı.

Evde bakım yardımı ödemesi değişti

Ocak ayı zamlarıyla birlikte evde bakım maaşı ve kronik hastalık yardımı da arttı. Buna göre, memur maaş kat sayısına göre hesaplandığında evde bakım yardımı 9 bin 77 TL’den 2025 Ocak-Haziran dönemi için 10 bin 126 TL olacak.