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Belediyeler Birliği’nden tutuklu İmamoğlu’na yayın desteği

Belediyeler Birliği dergisi “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” kapağıyla yayınlandı

Mehmet Kaya
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Belediyeler Birliği’nden tutuklu İmamoğlu’na yayın desteği
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Mehmet KAYA/ANKARA

Türkiye Belediyeler Birliği’nin yayını Belediyeler dergisinin Mart-Nisan (923 ve 924. Sayı) sayısı tutuklu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu kapağıyla yayınlandı. Atatürk’ün “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” başlığıyla İmamoğlu’nun fotoğrafıyla yayımlanan sayıda Ekrem İmamoğlu’nun önsözü de yer alıyor.

"Bu süreçten cesaretimizle daha da güçlenerek çıkacağımıza yürekten inanıyorum"

Yaşananları sadece şahsına yapılmış bireysel bir haksızlık olarak görmediğini, aynı zamanda millet iradesine, türkiye'nin demokrasisine ve hukuka yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendirdiğini ve üzüntüsünün asıl kaynağının bu unsur olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, önsözünde, “Ne yazık ki yakın dönemde aşanan gelişmeler, Türk demokrasisinin ne kadar kırılgan bir noktada olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu zorlu süreçte kararlılığımızı korumamız ve demokrasiye olan inancımızı asla yitirmemememiz gerektiğinin altını bir kez daha kalın şekilde çizme ihtiyacı duyuyorum. Şunu da ifade etmek isterim; halk iradesinin temsilcileri olarak bugün burada tutuklu olabiliriz ancak bu süreçten cesaretimizle daha da güçlenerek çıkacağımıza yürekten inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Kapak haberinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına giden süreç anlatıldı

"Türkiye'nin hukuk ve demokrasi sınavı" başlığıyla yayımlanan kapak haberinde de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına giden süreç anlatıldı ve gelişmelere yer verildi. Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı için halen seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu süreçte Başkanvekili olarak seçilmişti.

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