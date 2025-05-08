Başkan Görgel: “Bu Yıl 2,5 Milyarlık Yol Yatırımı Yapacağız”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehir merkezimizde asfalt sezonumuzu başlattık. Gerek yol yatırımlarımız gerekse Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim tesisimizle 2025 yılı içerisinde 2,5 Milyar TL’lik yol yatırımı yapacağız. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım ve altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan ana arterde başlatılan yenileme çalışmaları gece gündüz sürdürülen yoğun bir mesaiyle ilerliyor. Bölgede zamanla deforme olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen kilit parkelerin yerine sıcak asfalt kazandırılıyor. Yalnızca araç trafiği değil, yaya ulaşımı ve otopark alanları da projeye dâhil edildi. Yürüyüş yolları ile refüjlerde yeniden düzenlemeler yapılırken, hastane otoparkının kapasitesi de genişletilerek vatandaşlara daha rahat bir kullanım alanı sunuldu.

2024’te 1,2 Milyarlık Yol Yatırımı

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı açıklamada, şehir genelinde sürdürülen yatırımlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Görgel, “Geçtiğimiz yıl 11 ilçemizde toplam 1,2 Milyar TL’lik asfalt, yol yapım, bakım ve köprü çalışmalarını kapsayan yatırımları tamamladık. 2025 yılı için de güçlü bir planlama ile yola çıktık. Şehir merkezimizde asfalt sezonunu başlattık. Şu anda Üniversite Hastanemizin bağlantı yolunda ekiplerimiz çalışıyor. Aynı zamanda burada otopark alanını da genişlettik. İnşallah birkaç gün içinde tüm çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

2025’te Dev Altyapı ve Yol Hamlesi

Büyükşehir Belediyesinin 2025 hedefleri de oldukça iddialı. Başkan Görgel, “2025 yılında şehir genelinde; 326 kilometre asfalt, 160 kilometre yol açma ve iyileştirme, 130 bin ton yama, 270 bin metrekare parke, 15 köprü, menfez ve sanat yapıtı inşa edeceğiz. Kuzey ilçelerimizde de asfalt sezonunu Haziran ayı gibi açacağız. Kuzey ilçelerimizde aynı zamanda bölgenin en büyük Asfalt Üretim Tesisini inşa ediyoruz. Kurulum aşaması devam ediyor. Bir yandan da araç alımlarını hazırlıyoruz. Yaklaşık 650 Milyon TL’lik yatırım. Sezon içerisinde bu tesisimizi de devreye almayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Ulaşım Standardımızı Daha da Yükselteceğiz”

Kahramanmaraş genelinde 2025 yılı içinde toplam 2,5 Milyar TL’lik yol yatırımı planladıklarını söyleyen Başkan Görgel, “Gerek şehir merkezinde gerekse kuzey ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu projelerle birlikte ulaşım standartlarımızı daha da yükseltecek, şehrimizin altyapısını daha modern ve dayanıklı hale getireceğiz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı, uğurlu olsun” cümlelerini kaydetti.