Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı açıklandı! 158 projeye 394 milyar lira kaynak aktarılacak

Hüseyin GÖKÇE

GİRESUN- Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun’da toplandı. Toplantı öncesinde Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan 11 ili kapsayan ve Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı tanıtıldı. Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan bölgeye 2024-2028 yılları arasında 158 projeye 394 milyar liralık kaynak aktarılacak.

EKK öncesi gerçekleştirilen DOKAP tanıtım toplantısında, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz projeye ilişkin bilgi verdiler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaylaları, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri sayesinde turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olan DOKAP bölgesinin, altyapı projeleriyle ulaşım ve lojistik imkanlarını geliştirerek bölgesel kalkınmayı hızlandırdığını belirtti.

Bölgesel kalkınmanın sadece ekonomik bir hedef olmadığını söyleyen Yılmaz, kaynakların adil dağılımı, sosyal adaletin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması açısından da önem taşıdığını anlattı.

“Kalkınmayı merkezde yoğunlaştırmıyoruz”

Kalkınmayı belirli merkezlerde yoğunlaştıran değil, ülkenin tamamına yayan bir anlayışla hareket edildiğinde ekonomik büyümenin daha istikrarlı ve kapsayıcı hale geldiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, “Her bölgenin kendi dinamikleri doğrultusunda gelişmesi, Türkiye’nin bütüncül kalkınma sürecinin temel taşlarından biridir” dedi.

EKK toplantılarının artık sadece merkezi düzeyde değil, bölgelerde gerçekleştirilmesi kararı alındığını hatırlatan Yılmaz, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirebilmek için kararlılıkla çalıştıklarını anlattı.

“Toplam yatırım 1 trilyon doları aştı”

DOKAP bölgesine son 22 yılda 1 trilyon liralık yatırım yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, 2004’te 1.2 milyar dolar seviyesinde olan bölgesel ihracatın 2024 sonunda 6.7 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Bölgeyi ziyaret eden turist sayısının 1.2 milyondan 2.8 milyona çıktığı bilgisini veren Yılmaz hedefin 4.5 milyon turist olduğunu bildirdi.

Bölgedeki tarımsal hasılanın 2024 yılında 166 milyar lirayı aştığı bilgisini veren Cevdet Yılmaz, yeni hedefin 209 milyar lira olduğunu vurguladı.

Son yaşanan don felaketine ilişkin bilgi de veren Cevdet Yılmaz, mağduriyetleri gidermek ve üretim motivasyonunu yeniden tesis etmek adına hızlıca harekete geçildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sahada detaylı hasar tespit çalışmasını sürdürdüğünü bildiren Cevdet Yılmaz, “Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimizin zararlarının tazmini için gerekli destek mekanizmaları devreye alınmaktadır. Tarım sigortası sisteminin kapsamını her geçen gün genişletiyor, afetlere karşı dirençli bir üretim altyapısını inşa etmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.

“Kalkınmanın sosyal boyutunda da önemli gelişmeler”

Bölgede ekonomik gelişmelerin yanı sıra kalkınmanın sosyal boyutunda da önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastane sayısının 118’den 148’e yükseldiğini, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize illerine şehir hastaneleri yapılacağını belirtti.

Bugüne kadar yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarıyla bölgenin sanayi altyapısı geliştirilmiş ve girişimcilere uygun yatırım ortamları hazırlandığını ifade eden Yılmaz, “DOKAP Eylem Planı ile bölgemizin turizm, tarım, sanayi ve sosyal alanlarındaki potansiyelini hayata geçirerek bölge ve ülke ekonomisine katkısını azami düzeye çıkaracak projeleri uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yılmaz, Karadeniz’in mavi ekonomi potansiyelinden daha fazla faydalanabilmek için su ürünleri yetiştiriciliği ve tersanecilik sektörlerinde Ar-Ge tabanlı yenilikçi yaklaşımlara, kıyı turizmi, yatçılık, su sporları, dalga enerjisi gibi konularda çalışmalara destek sağlayacaklarını anlattı.

Kacır: “394 milyar lira kaynak aktarmayı öngörüyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır konuşmasında bölgesel gelişmelere ilişkin bilgiler verdi. Lojistik üs özelliğinde olan DOKAP Bölgesinde geçtiğimiz 22 yılda 19 OSB kurulduğunu belirten Fatih Kacır, burada 80 bin kişilik istihdam sağlandığını bildirdi.

Bölgede 562 milyar lira yatırımla 5 bin 849 yatırımın desteklendiğini dile getiren Kacır, tarımsal alanda ise bitkisel ve hayvansal üretime yönelik altyapının güçlendirildiğini anlattı.

Bölgenin imza projesi olarak nitelendirilen Yeşil Yol Projesi kapsamında bugüne kadar 1510 km uzunluğunda yolun üstyapıya kavuşturulduğunu dile getiren Fatih Kacır, turizm alanında gerçekleştirilen yatırımlarla bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirildiğini söyledi.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında Samsun ve Trabzon illerinin bölgesel merkez kategorisinde değerlendirildiğinin altını çizen Kacır, “Bu kapsamda, Samsun’da medikal, savunma, makine ve otomotiv yan sanayi sektörleri; Trabzon’da ise gemi inşa sanayii sektörleri önceliğimiz olacaktır” dedi.

Rekabetçi il kategorisindeki Çorum’da makine ve savunma sanayinin gelişiminin teşvik edileceğini ifade eden Fatih Kacır, rekabet nüvesi iller kapsamındaki; Ordu, Giresun, Rize ve Tokat illerinde katma değerli gıda imalatı yatırımlarına ağırlık verileceğini aktardı.

Kacır, Amasya ve Artvin’in gelişen yerel ekonomiler kapsamında değerlendirildiğini, Bayburt ve Gümüşhane’nin ise öncelikli dönüşüm illeri kapsamında destekleneceğini söyledi.

Bölgesel kalkınmaya yeni ivme kazandırmak üzere 2024-2028 yıllarını kapsayan DOKAP, DAP, GAP ve KOP Eylem Planları’nın Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini vurgulayan Kacır, bölgede uygulanacak tarımsal projeler hakkında da bilgi verdi.

2028’de sulanabilir tarım arazi varlığının 3 milyon dekardan 4 milyon 800 bin dekara yükseleceğini kaydeden Kacır, “8,6 milyar lira bütçeli Tarımda Gelir Artışı Programının odağında, bölge şartlarına uygun tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi ve verimliliğin artırılması yer alıyor. Bu başlıkta yürütülecek 17 projeyle; bölgemizin tarımsal gayri safi yurt içi hasılasını 130 milyardan 209 milyar liraya, ıslah edilen mera alanını 2,8 milyon dekardan 3,5 milyon dekara yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Kacır, DOKAP Eylem Planı kapsamında 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek 158 proje için 394 milyar lira kaynak aktarmayı öngördüklerini belirtti.