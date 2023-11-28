Dolar ve Euro'da son durum: Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Kasım döviz kuru fiyatları)

Dolar/TL yaklaşık üç aydır devam eden günlük sınırlı yükseliş eğilimine sürdürerek güne yeni tarihi zirve olan 28.93 seviyesinden başladı.

Dolar, saat 08.54 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 28,9333'den işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 31,7042 seviyelerinde seyrediyor.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.4 oldu.



Bugün iç gündemde takip edilecek bir veri bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı mesajları izlenecek.