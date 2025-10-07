Doların kimyası bozuldu, altın coştu

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni bir rekora imza attı. Mart ayında 3.000 dolar seviyesini, eylülde 3.700 doları kıran altın dün de 3.900 doları aştı. Bir gün içinde 3.950 dolara dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın, geçen yılkı kazancını ikiye katladı. Yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 50’i geçen sarı maden, 2024 yılındaki kazancının iki katına ulaştı. Altının yükselişinin ana itici gücü olarak ABD Doları’na olan güvenin sarsılması gösteriliyor.

ABD’de belirsizlik güvenli liman alımlarını destekliyor

ABD’de federal hükümetin kapanması ve ekonomik verilerin gecikmesi, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Belirsizlik, ABD’de faiz patikasına ilişkin karışık sinyallerle birleşince doların ayağını kaydırdı. Piyasalarda bu ay çeyrek puanlık faiz indirimi neredeyse kesin görülüyor. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed’in Ekim ve Aralık aylarında iki yeni faiz indirimi daha yapma olasılığını sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 83 olarak fiyatlıyor. Bu tablo, ‘ucuz para döneminin’ devam edeceği beklentisini güçlendiriyor. Fed’in politika duruşundaki gevşeme, altının faizsiz getiri dezavantajını ortadan kaldırarak ralliyi hızlandırdı.

Uzmanlara göre altındaki yükseliş, sadece Fed politikalarıyla açıklanamayacak kadar derin. Küresel para düzeninde doların ağırlığı sorgulanırken, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme hamleleri ivme kazandı. ABD’nin Rus rezervlerini dondurmasının ardından birçok ülke, altın varlıklarını artırmaya başladı. Çin, Hong Kong üzerinden yürüttüğü programla Asya merkezli yeni bir rezerv altyapısı kuruyor. Bu hareket, altını “paralel bir finansal sistemin” çekirdeği haline getirme stratejisinin parçası olarak görülüyor.

“Fed’in gevşek politikası doların kimyasını bozdu,” diyen KCM Trade analisti Tim Waterer, yenin zayıflığı ve ABD’nin mali belirsizliklerinin altını desteklediğini vurguluyor.

ETF girişleri 2 yılın zirvesinde

Verilere göre, küresel altın destekli ETF varlıkları üst üste yedinci haftada artarak Eylül 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Sadece geçen hafta 655 bin ons net giriş gerçekleşti.

Gümüşün motivasyonu daha güçlü

Gümüş, altınla uyumlu şekilde hareket etmeye devam ediyor. Spot fiyat dün öğle saatlerinde Nisan 2011’den bu yana en yüksek seviyesi olan ons başına 48.6 dolara ulaştı. Altın ve gümüşün motivasyonu aynı ve her iki metal de aynı makroekonomik olumlu etkilerden faydalanıyor. Ancak gümüş, ek olarak artan endüstriyel talepten faydalanmaya devam ediyor. Sonuç olarak, gümüş yılbaşından bu yana yüzde 68.3 arttı. Aylık artışı da yüzde 18’i bulup altını geride bırakan gri metal, ons başına 50 dolar olan tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. ETF girişleri, yüksek fiyatlarda bile ivmeyi sürdürmeye devam ediyor; net varlıklar geçen hafta 10 milyon ons daha yükselip 828 milyon onsu buldu. Bununla birlikte, toplam varlıklar hala 2021’deki 1.021 milyon onsun üzerindeki zirvesinin altında ve bu da daha fazla giriş için halen alan olduğuna işaret ediyor.

4.000 $ bekleme odası olacak

Uzmanlar, altın fiyatlarında 4.000 doların artık “tavan değil, bekleme odası” haline geldiği görüşünde. HSBC analistleri: “Fed’in yıl sonuna kadar 50 baz puan daha indirim yapması halinde altın 4.200 doları test edebileceğini düşünüyor. Citi’ye göre “ABD tahvil getirilerinin yüzde 1’inin bile altına yönelmesi fiyatı 5.000 dolar/ons bandına taşıyabilir.” ANZ Bank da, “Merkez bankası alımları 2025 boyunca güçlü kalırsa 4.300 dolar makul hedef” acıkması yaptı.

Küresel jeopolitik riskler, enflasyonun kalıcılığı ve doların güven kaybı altını yeniden yatırım evreninin merkezine taşıyor. Düşen faizler ve zayıf para politikası disiplini, metali sadece bir koruma aracı değil, stratejik bir varlık haline getiriyor.