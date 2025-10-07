Sigortalı çiftçi sayısı bir ayda 757 bin kişi arttı

MEHMET KAYA/ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu Temmuz ayı istatistiklerinde, 4-b kapsamında tarım sigortalı artışında büyük bir sıçrama yaşandı. Toplam zorunlu sigortalı sayısını da yukarı çekecek şekilde, tarım sigortalı sayısı bir önceki aya göre 757 bin 171 kişilik artış oldu. Buna karşılık, ücretli çalışan sayısında (4-a) 76 bin 67 kişilik, kamu personeli sayısında (4-c) 4 bin 513 kişilik artış oldu. Böylece, toplam zorunlu sigortalı sayısı 24 milyon 369 bin 618 kişiye ulaştı.

İmalat sanayii zorlanmaya devam ediyor

Tarım sigortalı sayısındaki artış, SGK’nin Tarım Bakanlığı tarafından yönetilen Çiftçi Kayıt Sistemi ile kendi uygulamalarını çapraz kontrolü sonrası gerçekleşti. Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olduğu halde, tarım sigortalı olmayanların başvurması istenmiş, başvurmayanlar re’sen sigortalı yapılmıştı. Uygulama 15 Temmuz gününden itibaren gerçekleştirildi. Bu uygulamayla birlikte 757 bir kişilik büyük bir sıçrama yaşandı.

SGK’nın buna bağlı olarak temmuz ayını takip eden aylarda bazı mali iyileşmeleri de görülecek. Türkiye’deki tarımsal yapıda dönemsellik ve kayıt sistemi tam işlevsel olmadığı için sürekliliği sınırlı olacağı tahmin edilmekle birlikte, yeni sigortalı olanlardan primlerini ödeyecek olanlardan bir miktar gelir elde edilecek. Kişi sayısının çok yüksek olması toplam içinde oransal olarak sınırlı olsa da dikkat çekici bir prim artışı olabilecek.

Öte yandan, takip edilmesi gereken veriler arasına giren imalat sanayii kayıtlı istihdamında Temmuz ayında aylık bazda 34 bin 51 kişilik bir artış oldu. Geçen yıl aynı aya göre ise imalat sanayii kayıtlı istihdamı 134 bin 511 kişi daha az sayıda bulunuyor. Bu istihdam azalışının büyük kısmı tekstil ve hazır giyim istihdam kaybından kaynaklı olarak gerçekleşiyor. Temmuz 2024’te tekstil ve hazır giyimde çalışan kişi sayısı 1 milyon 9 bin kişiyken, Temmuz 2025’te çalışan sayısı 902 bin 831 kişiye geriledi.

Emekli çalışan sayısı 2,1 milyon kişiye yükseldi

Temmuz ayı itibariyle SGK’nın aktif/pasif oranı bir önceki aya göre 0,1 oranında yükselerek 1,61 oldu. Bu, 1 emekliye karşılık 1,61 kişinin çalıştığı şeklinde tanımlanıyor. Sosyal güvenlik kapsamı da bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 91’e yükseldi.

Temmuz ayı itibariyle, emekli olup da kayıtlı çalışmaya devam eden kişi sayısı yıl başına göre 34 bin 165 kişi artarak, 2 milyon 138 bin 798 kişiye ulaştı. SGK kayıtları, aktif sigortalılarda henüz emekli olmamış olanları dikkate alıyor. Fiilen kayıtlı olarak çalışanlar dikkate alınmak istenirse, emekli olup da kayıtlı çalışmaya devam eden kişilerin toplam sayısı Temmuz 2025 itibariyle 2024 sonuna göre 1 milyon 201 bin 75 kişi artarak, 26 milyon 508 bin 416 kişiye ulaştı. Bu toplamın içinde 757.2 bin kişilik tarım sigortalı artışı da bulunuyor.