KRK Partners, E&E Group ile Stratejik İş Ortaklığı anlaşması imzaladı

Bu iş birliği, özellikle kurumsal dönüşüm, büyüme, kriz yönetimi, birleşme & satınalma (M&A), halka arz ve stratejik yeniden yapılanma süreçlerinde ihtiyaç duyulan üst düzey yönetici temini ve dönemsel yönetici temini alanlarında kurumlara yüksek katma değer sunmayı hedefliyor. KRK Partners bu anlaşma ile E&E Group’un 33 yıllık uluslararası yönetici temini deneyimini sahaya taşıyarak şirketlerin en kritik pozisyonlarına hızlı ve etkili çözümler sağlayacak.

KRK Partners CEO’su Uğur KIRIK konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"KRK Partners olarak, yönetici temini ve yönetim danışmanlığı alanında çıtayı yükseltmek üzere çok özel bir stratejik iş ortaklığına imza attık. Avrupa’nın bu alandaki en büyük ağı olan Valtus’un Türkiye temsilcisi E&E Group ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, kurumlara sadece hizmet değil, stratejik avantaj sunuyor.

Bizim için bu iş birliğinin en kıymetli yönlerinden biri, 30 yılı aşkın tecrübesi ve uluslararası düzeyde saygın bir Kariyer Danışmanı olan E&E Group CEO’su Kıvanç ERSÖZ ile aynı vizyonu paylaşmak. Kıvanç Bey’in liderliğinde, Valtus’un Avrupa’daki güçlü operasyonel yapısı artık Türkiye’deki kurumların hizmetinde.

Biz KRK Partners olarak, bu iş ortaklığını sadece bir hizmet modeli değil, Türk şirketlerinin globalleşme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Patronlara ve yönetim kurullarına, kritik pozisyonlar için hızlı, isabetli ve uluslararası standartlarda çözümler sunma gücümüzü bu iş birliğiyle daha da pekiştiriyoruz.

Kıvanç Bey’in tecrübesi, Valtus’un Avrupa’daki liderliği ve KRK Partners’in yerel stratejik gücü birleştiğinde, ortaya çıkan sinerji kurumların sadece bugünü değil, geleceğini şekillendirecek kapasitededir."

E&E Group CEO’su Kıvanç ERSÖZ ise şunları ekledi:

"Gerçek stratejik ortaklıklar, sadece hizmet değil vizyon paylaşımıyla kurulur. KRK Partners CEO’su Uğur KIRIK, bu vizyonu taşıyan nadir liderlerden biri. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye’deki şirketlere sadece yönetici temini değil, stratejik liderlik çözümleri sunma kapasitesini de güçlendirecektir.

Uğur Bey’in sektörel hakimiyeti, danışmanlık yaklaşımındaki derinlik ve karar verici düzeydeki yöneticilere sunduğu güvenilir perspektif, bu ortaklığın temel taşıdır. Valtus Alliance ve Friisberg&Partners ile birlikte, Avrupa’nın en büyük dönemsel ve kalıcı yönetici temini ağını Türkiye’ye taşıyor olmak, sadece bir operasyon değil, bölgesel liderlik ekosistemine yapılan uzun vadeli bir yatırımdır. Bu iş birliğiyle, kurumların en kritik pozisyonlarına hızlı, isabetli ve stratejik çözümler sunmuş olacağız. "

Valtus Alliance, dünyanın her yerinde dönemsel ve özel yönetim çözümleri sunan, ülkelerinde önde gelen Üst Düzey Dönemsel Yönetici ve Danışman Temini (Executive Interim Management) şirketlerinden oluşan küresel bir ağdır.

Valtus Alliance, yaklaşık 30 önemli ülkede anında uygulanabilir, ihtiyaca özel üst düzey yönetim çözümleri sunma kapasitesine sahiptir: Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Çekya, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Kore, Norveç, Peru, Portekiz, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye.

