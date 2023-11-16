Dolar/TL ne kadar? (16 Kasım 2023 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 16 Kasım 2023 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
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Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,69 TL seviyelerinde seyretti.
Dolar, saat 08.04 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 28,6852 TL seviyesinde hareket etti.
Euro ise aynı saatlerde yüzde 0,03 azalışla 31,11 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dün doların satış fiyatı 28,71 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 30,10 lira olmuştu.