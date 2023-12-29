Doteks Tekstil, organik ve doğayla bütünleşen koleksiyonlar oluşturuyor

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN

Doteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Mersin ve Mısır’daki tesislerinde, denim, non-denim ve polyviskon üretimini Avrupa ve ABD pazarlarına ihraç eden firmanın Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uygun sürdürülebilir üretim kapsamında geri kazanım ve yenilenebilir enerji projelerine özel önem verdiğini vurguladı. Karbon ayak izinin azaltılması ve daha az su tüketimi için teknolojik yatırımlara ağırlık verdiklerini kaydeden Gürkan Tekin, yeşil dönüşüm adımlarını tasarımın gücüyle bütünleştirerek organik ve doğayla bütünleşen zengin koleksiyonlar ortaya çıkarmak için yoğun mesai yaptıklarını belirtti.

“AR-GE çalışmalarına özel önem veriyoruz” Doteks Tekstil’in üretim ve iş süreçlerine sürekli yatırım yapan bir firma olduğunu belirten Gürkan Tekin, yapılan yeni yatırımlarla teknolojik altyapısı güçlü, üst segment müşterilere daha fazla ve hızlı hizmet verebilecek, çevre dostu üretim tesisleri oluşturduklarını vurguladı. Sektörde rekabetin her geçen gün arttığına, kalıcı olmanın yolunun çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretim felsefesini benimsemekten ve Ar-Ge çalışmalarına özel önem vermekten geçtiğine dikkat çeken Tekin, “Ar-Ge departmanımızın oluşturduğu ürün reçetelerini fabrikalarımızın yıkama işletmelerinde birebir uygulayarak etkili sonuçlar alıyoruz. Ar-Ge ekibimiz ve yeni makinelerimiz ile yıkama kalitesinde çıtayı sürekli yükseltiyoruz” dedi.

“Sürdürülebilir kumaşlar ve prosesler kullanmaya yönelik eylem planlarını hayata geçiriyoruz”

Doteks Tekstil’in Ar-Ge ve yenilikçi ürünlere yönelik stratejik planlarını adım adım hayata geçirdiğini dile getiren Gürkan Tekin, “Hem tercih edilen firma olmak hem de dünyanın daha iyi yaşanabilir yer olmasına katkı sağlamak için daha az su ve enerji tüketmeye, kimyasal atıkların temizlenmesi için yapılan arıtma yatırımları ve tasarımların neredeyse hepsinde sürdürülebilir kumaşlar ve prosesler kullanmaya yönelik eylem planlarını hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızın yarattığı katma değerler, inovatif ve sürdürülebilir koleksiyonlar, sahip olunan kalite anlayışı ve AR-GE’ye verdiğimiz önem ile sektörün güçlü firmaları arasındayız. Son moda trendleri önceden takip eden tasarım ekibimiz her müşterinin profilini ayrı ayrı analiz ederek farklı koleksiyonlar hazırlıyor. Tasarımdaki üstünlüğümüzü modern yıkama prosesimiz ile pekiştiriyoruz. Yeni yıkama makinelerimizle ürünlerimize görsel efektler verebiliyoruz. Sektörümüzde kendini ispatlamış kimya firmaları ile çalışmaktayız. AR-GE departmanımızın oluşturduğu ürün reçetelerini fabrikalarımızın yıkama işletmelerinde birebir uygulayarak etkili sonuçlar alıyoruz. Mısır’daki tesisimizi de Türkiye’den temin etiğimiz yeni makineler ile güçlendirerek kaliteli ve güvenilir üretimimizle küresel pazarlarda rakiplerimizden pozitif ayrışıyoruz” diye konuştu.