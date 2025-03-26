Döviz mevduatı bir haftada 6.9 milyar dolar arttı

İSTANBUL / EKONOMİ

Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla piyasalarda yaşanan fırtına bankacılık sektöründe döviz mevduatının da yükselmesine neden oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) günlük verilerine göre, 21 Mart itibariyle bankacılık sektöründeki döviz mevduatı 6.9 milyar dolar arttı ve 210 milyar 823,7 milyon dolara yükseldi.

BDDK verilerine göre, 14 Mart’ta döviz mevduatı 203 milyar 954 milyon dolardı; 19 Mart’ta başlayan çalkantıyla birlikte döviz mevduatında artış hızlandı. Ve 21 Mart itibariyle 210.8 milyar dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırılmamış olarak artış 6 milyar 869,7 milyon dolar oldu.

Bireysel tarafta BDDK günlük verilerine göre, 14 Mart'ta 129 milyar 343,7 milyon dolar olan döviz mevduatı, 21 Mart sonunda 132 milyar 804,5 milyon dolara yükseldi. Yani gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmamış olarak 3 milyar 460,8 milyon dolar yükseldi.

Tüzel kişilerin döviz mevduatı 14 Mart'taki 74 milyar 610,3 milyon dolardan, 21 Mart itibariyle 78 milyar 19,2 milyon dolara çıktı. Parite etkisinden arındırılmamış olarak tüzel kişilerin döviz mevduatındaki artış 3 milyar 408,9 milyon dolar oldu.