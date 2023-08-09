Düğünlerin gözdesi yarım gram altın kalktı mı?

Gram altın, çiyrek altın ve yarım gram altına yoğun ilgi sürüyor. Altın piyasasının yeni gözdesi yarım gram altın. Yarım gram altın fiyatı 800 lira bandında işlem görüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni bir karar geldi.

Düğünlerin gözde takısı yarım gram altın tarih oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.

Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

Basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek.

Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.