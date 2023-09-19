Dünya Bankası, ASO 2. OSB’nin çevre çalışmalarını yerinde inceledi

ANKARA (EKONOMİ) - Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Direktörü Asad Alam başkanlığındaki Dünya Bankası heyeti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Aksoy ve bakanlık bürokratları ASO 2. OSB’ye gittiler. Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Mete Çağlayan, bölgenin çevre konusunda yaptığı çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.

Mete Çağlayan, Dünya Bankası’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden hayata geçirdiği proje ve kaynağın 273 OSB ile 67 bin 300 katılımcı firmanın hedeflerine önemli katkı sağladığını söyledi.

Proje kapsamında gelişmiş çevre laboratuvarı, atık ayrıştırma ve biyogaz tesisi projelerinin onaylandığının altını çizen Çağlayan, onaylanan projelerin OSB’ye prestij kazandırdığını kaydetti.

ASO 2. OSB’nin tanıtım filmiyle devam eden programda, altyapı çalışmaları devam eden ilave alana ait projelerin hazırlanmasında esas alınan döngüsel ekonomi, AB Yeşil Mutabakatı gibi kriterlerden de örnekler verildi.