Dünya Bankası, koster filosuna kaynak önerdi

AYSEL YÜCEL

Küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında çevreci projelere desteğini artıran Dünya Bankası, yaşlı Türk koster filosu için de harekete geçti. Dünya Bankası yetkileri, Türkiye'de sürdürülebilir denizcilik ve limanlar çalışması kapsamında geçen hafta Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’ni (KOSDER) ziyaret etti.

Toplantı sonrası EKONOMİ’ye konuşan KOSDER Başkanı Hakan Çendik, yıllardır finansman ayağı tamamlanamadığı için hayata geçirilemeyen Koster Yenileme Projesi’nin Dünya Bankası’nın desteği ile yenilenebileceğini söyledi.

Toplantıya Dünya Bankası yetkililerinin yanı sıra COWI, Poten& Partners ve GazDay'den temsilciler de katıldı. Dünya Bankası’nın Türkiye'de deniz taşımacılığına yönelik hayata geçirmeyi planladığı yatırımlara ilişkin KOSDER heyetine detaylı bir sunum yapan temsilciler, ayrıca Türk denizcilik sektörüne katkı sunacak diğer finansal çalışmalar hakkında fikir ve önerilerde bulundu. KOSDER Başkanı Hakan Çendik, Türk denizcilik sektörünün en acil ihtiyaçlarından birinin yaşlı koster filosunu yenilemek olduğunu hatırlatarak, Dünya Bankası yetkililerine toplantıda Türk koster filosunun güncel durumu hakkında detaylı bilgi verdiklerini söyledi. Çendik, “Filomuzun yaş ortalaması, yıllardır neden yenilenemediği gibi konularda yabancı heyeti bilgilendirdik. Yaşlı filoyu yenilemek konusunda tek sorunumuzun finansmana erişim olduğunu anlattık” dedi. Çendik, bu görüşmenin ardından yabancı heyetin bir rapor hazırlayarak ilgili bakanlıklara sunacağını ifade etti.

Destek miktarı eylülde belirlenecek

Hakan Çendik, eylül ayında Dünya Bankası ile bir Workshop yapılacağını ve finansman desteğinin miktarının o toplantıda belirleneceğini söyledi. Çendik, “Bu görüşmelerin yıllardır çözemediğimiz finansman krizine de inşallah çözüm olacak. Dünya Bankası, karbon salımını azaltacak çevreci projeleri destekliyor. Biz de gemilerimizde çevreci teknolojileri kullanırsak bu desteklerden yararlanmış olacağız. Finansmanın tamamını ya da bir kısmını buradan sağlarsak hem çevre dostu gemilerimiz olacak hem de yaşlı filonun yenilenmesi sağlanacak” diye konuştu.

Filoda 30 yaşını geçmiş 250 gemi var

Hakan Çendik, Türk koster filosunda 30 yaşını geçmiş 250’ye yakın gemi olduğunu söyledi. Bu gemiler sadece çevre için değil, insan hayatı açısından da büyük risk oluşturuyor. Yaşlı Türk koster filosunun yenilenmesi uzun yıllardır sektörün gündeminde. "

Türk deniz ticaret filosu hurda desteği projesi" için çıkarılan mevzuat 15 Nisan 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, teşviki sektörde büyük umut yaratmıştı. Ancak, geçen sürede bu konuda çeşitli yönetmelikler çıksa da finansman ayağı eksik kaldığı için tek gemi bile yenilenememişti. Bunun üzerine denizciler AB'nin Emisyon Ticaret Sistemi'nden (ETS) sağlayacağı geliri yeşil dönüşüme aktaracağını belirterek, Türkiye'de de benzer bir uygulama yapılmasını çağrısında bulunmuştu. Denizcilerin filo yenileme için ETS talebi karşılık buldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde getirilecek yeni düzenlemeyle Emisyon Fiyatlandırma Sistemini kuracaklarını açıkladı. Bu sistem üzerinden sağlanacak gelirin, Türk sahipli yaşlı gemi filosunun yenilenmesi için kullanılacağı ifade edildi.