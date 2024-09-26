Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke paylaştı: Türkiye gölgelerden çıkıyor

Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine yönelik paylaşımıyla gündem oldu.

"2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor"

Hanke, X hesabından yaptığı paylaşımda "Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14.630 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor" dedi.

"Türkiye gölgelerden çıkıyor"

Hanke ayrıca Türkiye ekonomisine yönelik yaptığı açıklamada "Bugün yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyonunu %28,8 olarak doğru bir şekilde ölçebiliyorum. TÜRKİYE GÖLGELERDEN ÇIKIYOR." ifadelerini kullandı.

Hanke'nin X'teki paylaşımı kısa sürede yüzlerce paylaşım ve yorum aldı.

Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2023'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 geriledi.

Kişi başına GSYH değeri, 2023'te cari fiyatlarla 307 bin 952 lira (13 bin 110 dolar) olarak hesaplandı.

Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümüş oldu.