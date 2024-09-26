Yellen "ABD ekonomisi 'yumuşak iniş' yolunda" diyerek son adımı açıkladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, işgücü piyasası ve enflasyon verilerinin ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" sürecine girdiğine işaret ettiğini belirtti. Yellen, ekonominin büyümesini sürdürürken enflasyonu kontrol altına almanın mümkün olduğunu, ancak bu hedefe ulaşmak için son adımın konut maliyetlerini düşürmek olduğunu söyledi.

"Güçlü bir işgücü piyasasını korurken enflasyonu düşürmenin mümkün olduğuna inandım"

CNBC-e'nin haberine göre Yellen, Fed yetkililerinin değerlendirmelerine atıfta bulunarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinin nötr seviyeye doğru gerilemeye devam edeceğini ifade etti. “Her zaman yumuşak bir inişe giden bir yol olduğuna, güçlü bir işgücü piyasasını korurken enflasyonu düşürmenin mümkün olduğuna inandım ve bana göre veriler bunun gerçekleştiğini gösteriyor,” diyen Yellen, konut maliyetlerinin düşmesi için de çeşitli nedenler olduğuna dikkat çekti.

Biden yönetiminin bütçe açıklarını azaltma politikalarına da değinen Yellen, faiz maliyetlerinin zaman içinde yönetilebilir seviyelerde tutulmasının önemini vurguladı. Yellen, buna karşın ABD'nin gelecekteki büyümesini desteklemek amacıyla ekonominin çeşitli sektörlerine yatırım yapmaya devam etmenin önemine inandığını belirtti.

"Konut maliyetleri enflasyonda kritik rol oynuyor"

Konut maliyetlerinin düşmesinin enflasyonla mücadelede kritik bir rol oynadığını ifade eden Yellen, bu alanda atılacak adımların ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratacağını savundu. Ancak Yellen, büyümenin sürdürülebilirliği açısından yatırımların da devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu noktada, Biden yönetiminin gelecekteki ekonomik büyümeyi destekleyen alanlara yatırım yapma politikasını sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Yellen: ABD bankacılık sistemi istikrarlı ancak sigortasız mevduatlar finansal türbülansa yol açtı

ABD finansal sisteminin istikrarı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yellen, bankaların iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu ifade etti. Ancak, 2023 yılında sigortasız mevduatlar nedeniyle yaşanan finansal türbülansın bazı bankalarda mevduat kaçışına yol açtığını belirtti. Bu süreç sonrasında, bankaların likidite erişimini güçlendirme ve özellikle sigortasız mevduatı bulunan bankalar için Fed'in iskonto penceresine nasıl erişileceği konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Yellen, banka mevduat sigortası limitlerinde yapılacak olası değişikliklerin Kongre'nin kararı olduğunu belirterek, bankacılık düzenleyicilerinin, ihtiyaç duyulduğunda bankaların likiditeye hızlı erişimini sağlamak için çeşitli yolları tartıştığını söyledi.