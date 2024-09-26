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Dışişleri'nden açıklama: Deniz Eliş'e bugün ulaşıldı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldığını ve Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine intikalinin sağlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Dışişleri'nden açıklama: Deniz Eliş'e bugün ulaşıldı
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Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

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