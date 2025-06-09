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Naci Görür bir 1 ay önce ‘dikkat’ dedi: 24 saatte 6 kez sallandı

Kütahya Simav’da son 24 saatte 3 ila 3,4 aralığında büyüklüklerde 5 deprem meydana geldi. Bölgeye geçen ay Prof. Dr. Naci Görür işaret etmiş ve “Yöneticiler dikkatli olmalı” demişti.

Haber Merkezi
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Naci Görür bir 1 ay önce ‘dikkat’ dedi: 24 saatte 6 kez sallandı
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Kütahya Simav ilçesinde son aylarda depremler konusunda hareketli bir bölge olarak dikkat çekerken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün bir ay önce yaptığı uyarıda hatırlandı. Görür, bölgenin gerilim altında olduğunu belirterek yöneticilere uyarıda bulunmuştu.

1 Mayıs’ta yine Simav’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi ardından sosyal medya hesabından Görür, bölgenin giderek gerildiğine dikkat çekerek şunları söylemişti:

“Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor.”

Simav hareketlendi

Kandilli Rasathanesi’nin sitesinde Kütahya Simav merkezli hareketlilik ilgi çekti.

Son 24 saatte 3’ün üzerinde 6 kez sarsıntı yaşanırken, son olarak 13:21’de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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