Naci Görür bir 1 ay önce ‘dikkat’ dedi: 24 saatte 6 kez sallandı

Kütahya Simav ilçesinde son aylarda depremler konusunda hareketli bir bölge olarak dikkat çekerken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün bir ay önce yaptığı uyarıda hatırlandı. Görür, bölgenin gerilim altında olduğunu belirterek yöneticilere uyarıda bulunmuştu.

1 Mayıs’ta yine Simav’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi ardından sosyal medya hesabından Görür, bölgenin giderek gerildiğine dikkat çekerek şunları söylemişti:

“Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor.”

Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Bir kaç gün öncede burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor. pic.twitter.com/cb2vOo8Jgq — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 1, 2025

Simav hareketlendi

Kandilli Rasathanesi’nin sitesinde Kütahya Simav merkezli hareketlilik ilgi çekti.

Son 24 saatte 3’ün üzerinde 6 kez sarsıntı yaşanırken, son olarak 13:21’de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.