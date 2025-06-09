AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD'ın aktardığı son verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13:21'de 9.09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgenin çevresinde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-09
Saat:13:21:25 TSİ
Enlem:39.22333 N
Boylam:28.97 E
Derinlik:9.09 km
Detay:https://t.co/KdYkmbCuJY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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