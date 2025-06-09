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AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın aktardığı son verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13:21'de 9.09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgenin çevresinde de hissedildi. 

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